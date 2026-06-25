KARACABEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI’INDAN

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

İdarenin Adı : KARACABEY BELEDİYESİ

İdarenin Adresi : Runguçpaşa Mahallesi, Cumhuriyet Alanı, No:1 Karacabey/BURSA

İdarenin Telefonu : 0224 676 86 40 Dahili: 1301-1303

TAŞINMAZ BİLGİLERİ

SIRA NO İLÇE MAHALLE MEVKİİ ADA PARSEL ALAN (m²) NİTELİK MUHAMMEN

BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ

VE SAATİ 186 KARACABEY KARAKOCA 122 1 2.225,38 m² ARSA ₺13.352.000,00 ₺400.560,00 10.07.2026

Cuma Saat:14.50 186. Sıra : Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Kırsal Yerleşme Alanı İçinde (Uluabat Gölü Sulak Alan Koruma Alanı) Kalmaktadır. 188 KARACABEY KARAKOCA YENİ BAHÇELER 129 4 962,68 m² ARSA ₺5.776.000,00 ₺173.280,00 10.07.2026

Cuma Saat:15.10 187. Sıra ila 188 Sıra : 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Bulunmaktadır. 189 KARACABEY KARAKOCA YENİ BAHÇELER 130 4 1.844,17 m² ARSA ₺11.065.000,00 ₺331.950,00 10.07.2026

Cuma Saat:15.20 189. Sıra : Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarım Alanı İçinde (Uluabat Gölü Sulak Alan Koruma Alanı) Kalmaktadır. 190 KARACABEY KARAKOCA ÇATDERE 134 1 1.665,97 m² ARSA ₺9.996.000,00 ₺299.880,00 10.07.2026

Cuma Saat:15.30 191 KARACABEY KARAKOCA ÇATDERE 134 2 1.765,87 m² ARSA ₺10.595.000,00 ₺317.850,00 10.07.2026

Cuma Saat:15.40 190. Sıra ila 191. Sıra : Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Kırsal Yerleşme Alanı İçinde (Uluabat Gölü Sulak Alan Koruma Alanı) Kalmaktadır. 192 KARACABEY KARAKOCA YENİ

BAHÇELER 141 8 1.193,61 m² ARSA ₺7.162.000,00 ₺214.860,00 10.07.2026

Cuma Saat:15.50 192. Sıra : 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı (Depolama Tesisleri Alanı) Bulunmaktadır. 207 KARACABEY TAŞLIK BAYIRALTI 677 795,16 m² ARSA ₺7.952.000,00 ₺238.560,00 13.07.2026

Pazartesi Saat:10.20 208 KARACABEY TAŞLIK BAYIRALTI 678 663,47 m² ARSA ₺6.635.000,00 ₺199.050,00 13.07.2026

Pazartesi Saat:10.30 212 KARACABEY TAŞLIK 0 665 2.747,45 m² ARSA ₺27.475.000,00 ₺824.250,00 13.07.2026

Pazartesi Saat:11.10 207. Sıra ila 212. Sıra : 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Bulunmaktadır. 213 KARACABEY KARAKOCA 105 1 6.650,52 m² ARSA ₺39.903.000,00 ₺1.197.090,00 13.07.2026

Pazartesi Saat:11.20 213. Sıra : Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Kırsal Yerleşme Alanı İçinde ( Uluabat Gölü Sulak Alan Koruma Alanı) Kalmaktadır. 214 KARACABEY KARAKOCA 0 4526 7.850,00 m² TARLA ₺31.400.000,00 ₺942.000,00 13.07.2026

Pazartesi Saat:11.30 214. Sıra : Bursa İli 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Kırsal Yerleşme Alanı İçinde Kalmaktadır. 215 KARACABEY KARAKOCA 116 1 7.485,41 m² ARSA ₺44.912.000,00 ₺1.347.360,00 13.07.2026

Pazartesi Saat:11.40 216 KARACABEY KARAKOCA 117 1 4.147,09 m² ARSA ₺24.883.000,00 ₺746.490,00 13.07.2026

Pazartesi Saat:11.50 217 KARACABEY KARAKOCA 118 1 4.432,27 m² ARSA ₺26.594.000,00 ₺797.820,00 13.07.2026

Pazartesi Saat:13.00 218 KARACABEY KARAKOCA 118 2 2.773,88 m² ARSA ₺16.643.000,00 ₺499.290,00 13.07.2026

Pazartesi Saat:13.10 219 KARACABEY KARAKOCA 119 1 5.130,82 m² ARSA ₺30.785.000,00 ₺923.550,00 13.07.2026

Pazartesi Saat:13.20 215. Sıra ila 219. Sıra : Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Kırsal Yerleşme Alanı İçinde ( Uluabat Gölü Sulak Alan Koruma Alanı) Kalmaktadır. 220 KARACABEY OVAHAMİDİYE KARAÇAYIR 187 5 11.836,27 m² ARSA ₺17.754.000,00 ₺532.620,00 13.07.2026

Pazartesi Saat:13.30 220. Sıra : Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Kırsal Yerleşme Alanı İçinde Kalmaktadır. 221 KARACABEY YENİKARAAĞAÇ 0 1456 3.150,00 m² TARLA ₺18.900.000,00 ₺567.000,00 13.07.2026

Pazartesi Saat:13.40 222 KARACABEY YENİKARAAĞAÇ 0 1634 14.685,96 m² ARSA ₺102.802.000,00 ₺3.084.060,00 13.07.2026

Pazartesi Saat:13.50 221. Sıra ila 222. Sıra : Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Kırsal Yerleşme Alanı İçinde (Uluabat Gölü Sulak Alan Koruma Alanı) Kalmaktadır.

GENEL HÜKÜMLER

Madde 1- İşin Konusu

Mülkiyeti Karacabey Belediyesi tüzel kişiliğine ait yukarıda tabloda yeri, cinsi, ada, pafta, parsel numaraları, yüz ölçümleri, ihale günleri ve saatleri belirtilen 1. Sıra numarasından başlayıp 211. Sıra Numarasına kadar olan taşınmazlar 2886 sayılı Yasanın 45’nci maddesi gereği (AÇIK TEKLİF USULÜ) açık arttırma ile 212. Sıra numarasından başlayıp 222. Sıra numarasına kadar olan taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca KAPALI TEKLİF USULÜ ile satılacaktır.

İhalenin İlan Şekli : Resmi Gazete, Ulusal Basın, Yerel Basın, Kurum İnternet Sitesi, Belediye İlan Panosu İlgili Mevzuat : 2886 Sayılı Kanunun 35/a. Maddesi ile 45. Maddesi 1. Sıra ila 211. Sıra no.lu Taşınmazların Şartname Bedeli : 1.000,00.-TL. 212. Sıra ila 222. Sıra no.lu Taşınmazların Şartname Bedeli : 5.000,00.-TL. İhalenin Yapılacağı Adres : Runguçpaşa Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, No:1 Karacabey Belediyesi Hizmet Binası, 8. Kat, Toplantı Odası 1. Sıra ila 42. Sıra no.lu Taşınmazların İhale Tarih ve Saati : 06.07.2026 Pazartesi günü, Saat: 09.00 ila 16.50 arası sıra numaraları takip edilerek her bir parsel ayrı ayrı satılacaktır. 43. Sıra ila 84. Sıra no.lu Taşınmazların İhale Tarih ve Saati : 07.07.2026 Salı günü, Saat: 09.00 ila 16.50 arası sıra numaraları takip edilerek her bir parsel ayrı ayrı satılacaktır. 85. Sıra ila 120. Sıra no.lu Taşınmazların İhale Tarih ve Saati : 08.07.2026 Çarşamba günü, Saat: 09.00 ila 16.50 arası sıra numaraları takip edilerek her bir parsel ayrı ayrı satılacaktır. 121. Sıra ila 162. Sıra no.lu Taşınmazların İhale Tarih ve Saati : 09.07.2026 Perşembe günü, Saat: 09.00 ila 16.50 arası sıra numaraları takip edilerek her bir parsel ayrı ayrı satılacaktır. 163. Sıra ila 198. Sıra no.lu Taşınmazların İhale Tarih ve Saati : 10.07.2026 Cuma günü, Saat: 09.00 ila 16.50 arası sıra numaraları takip edilerek her bir parsel ayrı ayrı satılacaktır. 199. Sıra ila 211. Sıra no.lu Taşınmazların İhale Tarih ve Saati : 13.07.2026 Pazartesi günü, Saat: 09.00 ila 11.00 arası sıra numaraları takip edilerek her bir parsel ayrı ayrı satılacaktır. 212. Sıra no.lu Taşınmazın Son Başvuru Tarih ve Saati : 13.07.2026 Pazartesi günü, Saat: 11.10’da satışı yapılacaktır. 213. Sıra no.lu Taşınmazın Son Başvuru Tarih ve Saati : 13.07.2026 Pazartesi günü, Saat: 11.20’de satışı yapılacaktır. 214. Sıra no.lu Taşınmazın Son Başvuru Tarih ve Saati : 13.07.2026 Pazartesi günü, Saat: 11.30’da satışı yapılacaktır. 215. Sıra no.lu Taşınmazın Son Başvuru Tarih ve Saati : 13.07.2026 Pazartesi günü, Saat: 11.40’da satışı yapılacaktır. 216. Sıra no.lu Taşınmazın Son Başvuru Tarih ve Saati : 13.07.2026 Pazartesi günü, Saat: 11.50’de satışı yapılacaktır. 217. Sıra no.lu Taşınmazın Son Başvuru Tarih ve Saati : 13.07.2026 Pazartesi günü, Saat: 13.00’de satışı yapılacaktır. 218. Sıra no.lu Taşınmazın Son Başvuru Tarih ve Saati : 13.07.2026 Pazartesi günü, Saat: 13.10’da satışı yapılacaktır. 219. Sıra no.lu Taşınmazın Son Başvuru Tarih ve Saati : 13.07.2026 Pazartesi günü, Saat: 13.20’de satışı yapılacaktır. 220. Sıra no.lu Taşınmazın Son Başvuru Tarih ve Saati : 13.07.2026 Pazartesi günü, Saat: 13.30’da satışı yapılacaktır. 221. Sıra no.lu Taşınmazın Son Başvuru Tarih ve Saati : 13.07.2026 Pazartesi günü, Saat: 13.40’da satışı yapılacaktır. 222. Sıra no.lu Taşınmazın Son Başvuru Tarih ve Saati : 13.07.2026 Pazartesi günü, Saat: 13.50’de satışı yapılacaktır.

NOT: 06 – 07 – 08 – 09 – 10 ve 13 Temmuz 2026 ihale tarihlerinde Saat:12.00 ile 13.00 arasında ihale yapılmayacaktır. İstekliler ihale ile ilgili istenilen belgeleri eksiksiz olarak ihale tarihinde, ihale saatinde, ihale komisyon Başkanlığına teslim edecektir. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo – Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 2- İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini :

2.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye başvuru dosyası verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer : Karacabey Belediyesi Hizmet Binası, 3. Kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğü b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer : Karacabey Belediyesi Hizmet Binası, 3. Kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

2.2. İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir. Dokümanı satın alan, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra İhale dokümanını satın alan kişiden, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır.

2.3. İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları, kabul etmiş sayılır.

Madde 3- İhaleye Katılabilme Şartları:

İhaleye katılacak olanlardan aşağıdaki şartlar aranır.

a.) Nüfus cüzdan sureti, Nüfus kayıt örneği / Kimlik Kartı (Nüfus Cüzdan) Fotokopisi (Özel kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin),

b. )18 yaşını doldurmuş olmak,

c.) Kanuni ikametgâhı gösteren ikametgâh senedi, (gerçek kişiler için)

d. )Tebligat için Türkiye’de adres göstermek ve irtibat için telefon, elektronik posta adresi, UETS ve varsa faks numarası

e.) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge aslı,

Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge aslı, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge aslı,

f. ) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri aslı.

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi aslı ve nüfus cüzdanı sureti.

Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri aslı. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dış işleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge aslı,

g.)İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri aslı, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

h.) İsteklinin ortak girişim (Ortak girişim, iş ortaklığı şeklinde olabilir; konsorsiyum şeklinde olamaz.) olması halinde; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesini,

i.) İsteklinin bir Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde;

i.1.Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezinin bulunduğu yerdeki resmi makamlardan ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair bir belgenin ibrazı,

i.2. Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezinin bulunduğu yerdeki siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri yetkili bir makamdan sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 2026 yılı içinde alınmış bir belgenin aslını, yahut noter onaylı aslı gibidir suretini ibraz etmesi,

i.3. Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul kararının Noterden tasdikli bir suretinin ibrazı,

i.4. Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya vâkıfı temsil edenlerin temsile yetkili kılındıklarına dair kararın Noterden tasdikli suretinin ibrazı,

i.5. Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf’ı temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı,

i.6. Vakfın gayrimenkul alımı konusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden alınmış geçerli izin belgesini ibrazı.

j.) İsteklinin bir Kooperatif olması halinde; Yönetim kurulu görev dağılımı kararı ile temsile yetkili görevlileri gösteren karar ve temsile yetkili olan kişilerden; kimlik (nüfus cüzdan) fotokopisi, yerleşim yeri adres (ikametgah) belgesi, muhtardan alınmış nüfus cüzdan sureti ya da e-devletten alınmış nüfus kayıt örneği, Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri yetkili bir makamdan kooperatifin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğunu gösteren 2026 yılı içinde alınmış bir belge aslı yahut noter onaylı aslı gibidir sureti, Kooperatifin imza sirküleri aslı, Ticaret Sicil Gazetesi (varsa değişiklikleriyle beraber), vergi levhası fotokopisi, genel kurul kararı veyahut yönetim kurulu kararı (gayrimenkul satın alınması hususunda ve ihale yetkililerini gösteren karar), kooperatifin kaşe ya da mührünün sunulması zorunludur.

k.) İmzalı ihale şartnamesinin teklif dosyasına konulması.

l.) Karacabey Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden son bir ay içerisinde alınmış belge aslı.

m.) Muhammen bedelin % 3’ü oranında geçici teminatın yatırıldığına dair belge.(Makbuz/Mektup)

n.) Belediyemiz İdaresince açılmış olan ihalelere girmiş olup da ihalenin veya sözleşmenin feshine; ve/veya teminatın irad kaydedilmesine sebebiyet vermediklerine dair belge. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır),

o.) İhale dosyası satın alındığına dair belge. (satın alındığını gösterir makbuz)

p.) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin c, d, e, f, g, k, l. bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekmektedir.

q) 2886 Sayılı D.İ.K.'nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, (Bu madde sadece 212.sıra ila 222. sıra no.lu taşınmaz isteklileri için geçerlidir.)İhaleye katılabilmek için isteklilerde aranan belgelerin, evrak asılları, noter onaylı asılları yahut aslı gibidir onaylı evrak aslı veya ilgili kurumlar tarafından aslı gibi onaylı evrakların asıllarının sunulması zorunludur.

İlan Olunur.

Fatih KARABATI

Belediye Başkanı