Yayınlanma: 07.03.2024 - 00:01

KARAKOÇAN KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2005/646 Esas

KARAR NO: 2018/35

İLGİLİ KİŞİ: ŞENOL YILMAZ, T.C. NO: 23614430070

Mahkememizce yapılan tüm tebligatlara ve araştırmalara rağmen Şenol Yılmaz'a ulaşılamadığı ve tebligatların iade döndüğü anlaşılmıştır.

Mahkememizin 20/02/2018 Tarih, 2005/646 Esas sayılı dosyası karar çıktığı, işbu karara karşı istinaf yolunun açık olduğu ve mahkeme kararına karşı Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü vekili Av.Servet Taşkesen, Av. Remzi Sönmez ve Davalı Vekili Av. Yılmaz KARAARSLAN tarafından istinaf dilekçesi sunduğu hususu ilanen tebliğ olunur. 01/03/2024