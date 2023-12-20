KAYSERİ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 20 Aralık 2023

T.C. KAYSERİ5.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

GAİPLİK İLANI

ESAS NO: 2023/662

Davacı Maliye Hazinesi vekili tarafından davalı (Kayyım Kayseri ) Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü aleyhine Tapu İptali ve Tescil davası ile ilgili olarak;

Kayseri ili, Melikgazi İlçesi, Tacettin Veli Mahallesinde bulunan5206 Ada, 1 Parsel numaralı taşınmazda tapuda hissedar olarak gözüken Mehmet kızı Hayriye hakkında gaipliğe karar verileceğinden,bu şahsı tanıyan ve bilen kişilerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde mahkememize başvurup bilgi vermeleri aksi halde yargılamaya devam olunup gaipliğe karar verileceği ve kayyum hissesindeki paranın / hissenin hazineye devredileceği hususu TMK' nun 33/2.maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.