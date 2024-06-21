KAYSERİ 9. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 21.06.2024 - 00:00

DAVACILAR: 1-) HALİME BEKTAŞ - 593********Yıldırım Beyazıt Mah. Hisar Cad. No:3/29 Melikgazi/ KAYSERİ

2-) MUSTAFA BEKTAŞ - 625******** Yıldırım Beyazıt Mah. Hisar Cad. No:3/29 Melikgazi/ KAYSERİ

VEKİLİ: Av. İSMAİL TORCU - [16235-32465-92493] UETS

DAVALILAR: 1-) GULSUM TABİŞ -997******** Hacırüştü Mah. Çelik Sk. No:24/2Merkez/ NEVŞEHİR

2-) HORSAN TABİŞ -998******** Hacırüştü Mah. Çelik Sk. No:24/2 Merkez/ NEVŞEHİR

ÇOCUK: SOHEİL TABİŞ - 993********

DAVA: Evlat Edinme

DAVA TARİHİ: 23/09/2022

KARAR TARİHİ: 25/10/2023

Davacılar vekili tarafından davalılar Gulsum TABİŞ ve Horsan TABİŞ aleyhine açılan Evlat Edinme davasının yapılan yargılaması neticesinde;

Davalıların tebligata yarar açık adreslerinin tespit edilememesi, mernis adreslerinin boş olması sebebiyle davalıların adresleri meçhul kabul edilerek, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince,davalılara 25/10/2023 tarihli gerekçeli kararın ve davacılar vekilince yapılan istinaf başvurusunun ilanen yapılmasına karar verilmiştir.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklanıdığı üzere;

1- Davacının davasının REDDİNE,

2- Davacı tarafınyapmış olduğu yargılama harç ve giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına, lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

3- 492 sayılı harçlar kanunu, madde 21 e göre 269,85 TL maktu karar ve ilam harcından peşin harcın (80,70 TL) mahsubu ile bakiye 189,15 TL harcın davacıdan tahsili ile HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

4- Davalı tarafların yapmış olduğu yargılama harç ve gideri bulunmadığından, bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

5-Arta kalan gider avansının, kararın kesinleşmesi halinde yatıran tarafa iadesine,

Dair, davacı Mustafa ve vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 HAFTA içinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemelerine İSTİNAF yolu açık olmak üzere verilen karar açıkca okunup, usulen anlatıldı. 25/10/2023

Davacılar vekili istinaf başvuru dilekçesinde özetle; ilk derece mahkemesince davalarının koşulunun oluştuğu ancak küçüğün Afgan uyruklu olması nedeni ile davanın reddine karar verildiğini, müvekkillerinin ve küçüğün mağdur olduğunu belirterek verilen kararın kaldırılmasını ve davalarının kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkememiz gerekçeli kararı ve davacılar vekilinin karara karşı vermiş olduğu istinaf başvuru dilekçesi tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 24/05/2024