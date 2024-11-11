KAYSERİ 9. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 11.11.2024 - 00:00

DAVACI: RECEP KORKUT - 400****552- Adresi: Yavuzlar Mah. Mürvet Sk. No:25Kocasinan/ KAYSERİ

DAVALI: BASNIYA HUSEYNOVA - (Azerbaycan Cumhuriyeti Uyruklu) - Adresi: Gence Şehri Kepez Ray F. Emirov Küç. Ev 20 Mertebe 10 Gence /AZERBAYCAN

DAVA: Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))

DAVA TARİHİ: 20/10/2021

KARAR TARİHİ: 20/11/2023

Davacı tarafından davalı Basnıya Huseynova aleyhine açılan Boşanma davasının yapılan yargılaması neticesinde;

Davalıya çıkartılan yurtdışı tebligatının iade dönmesi, davalının başka adresinin olması sebebiyle davalının adresi meçhul kabul edilerek, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince,davalıya 20/11/2023 tarihli gerekçeli kararın ilanen yapılmasına karar verilmiştir.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklanıdığı üzere;

1- Davacının davası sübut bulduğundan KABULÜ ile;

Nevşehir İli, Kozaklı İlçesi, Karahasanlı Mah/Köy, Cilt No:29,Hane No:67, Birey Sıra No:102'de nüfusa kayıtlı Hasan ve Esmaoğlu, 25/03/1985 doğumlu, 40006444552 TC Kimlik numaralı Recep Korkut ile Azerbaycan Cumhuriyet uyruklu, İbrahim kızı, Basnıya Huseynova'nın 4721 sayılı TMK 166/1 maddesi gereğiBOŞANMALARINA,

2- 492 sayılı harçlar kanunu, madde 21 e göre 269,85 TL maktu karar ve ilam harcından peşin harcın mahsubu ile bakiye 210,55 TL harcın davalıdan tahsili ile HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

3- Davacı tarafından yapılan 59,30 TL başvurma harcı, 59,30 TL peşin harç, 303,00 TL ptt ve tebligat gideri ile 320,00 TL yurt dışı tebligat harcı gideri olmak üzere toplam: 741,60 TL yargılama harç ve giderinin davalıdan alınarak, davacıya verilmesine,

4- Davalı tarafın yapmış olduğu yargılama harç ve giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

5- Arta kalan gider avansının, kararın kesinleşmesi halinde yatıran taraflara iadesine,

Dair, davacının yüzüne karşı, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 HAFTA içinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemelerine İSTİNAF yolu açık olmak üzere verilen karar açıkca okunup, usulen anlatıldı.

Mahkememiz gerekçeli kararı tarafınıza ilanen tebliğ olunur.08/11/2024