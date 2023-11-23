KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Yayınlanma: 23 Kasım 2023

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri sunulan taşınmazların 06 Aralık 2023 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle satışı yapılacaktır.

Sıra No Mahalle Ada Parsel Blok Bağımsız Birim Numarası Alan (m2) Taşınmaz Cinsi Muhammen Bedel Geçici Teminat 1 Battalgazi 12751/1 D 73 95 İş Yeri 1.900.000 57.000 2 Battalgazi 12751/1 D 74 98 İş Yeri 1.950.000 58.500 3 Battalgazi 12751/1 D 75 116 İş Yeri 2.350.000 70.500

1. İhale 06 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 10.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2. İhale katılımcılarından istenecek belgelerin listesi aşağıda sunulmuştur. Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Açık Teklif Usulü ile satılacak taşınmazların ihale katılımcılarından istenecek belgeler:

a) Gerçek Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, nüfus cüzdan fotokopisi ve adres bildirim belgesi,

b) Tüzel Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, ihaleye iştirak eden şirketin, şirketi temsil eden yetkili şahıs veya şahısların yetki belgesi ve imza sirkülerini,

İhale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

3) İhale Şartnamesi, Melikgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden, www.melikgazi.bel.tr internet sayfasından ve yapılı taşınmazlar ile ilgili bilgiler Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nden temin edilebilir.