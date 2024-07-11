KEMER 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 11.07.2024 - 00:01

T.C. KEMER 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2020/68 Esas

CEYTAŞ YATIRIM TAAHHÜT TUR. İTH. İHR. İNŞ. VE SAV. TİC. A.Ş.

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adreste davalıya ulaşılamadığı. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu. Bilirkişi raporunun yayım tarihinden itibaren yedi (7) gün sonra tebliğ edilmiş sayılmak üzere davalı CEYTAŞ YATIRIM TAAHHÜT TUR. İTH. İHR. İNŞ. VE SAV. TİC. A.Ş. 'ye ilanen tebliğ olunur.