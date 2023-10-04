KEMER 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Yayınlanma: 04 Ekim 2023

Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda, 17/07/2023 tarih, 2019/606 Esas, 2023/532 Karar sayılı ilam ile, T.C.: 26857131834 Kimlik numaralı davacı Ufuk Yalın ile Rusya Federasyonu vatandaşı Uglovoye/Artem Şehri/Primorskiy Eyaleti 22/07/1979 doğumlu, Davalı Anna TIUTIUNNIK YALIN’ın T.M.K.’nın 166/1. maddesi gereğince BOŞANMALARINA, karar verilmiştir.

Tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar, İlanın yayım tarihinden itibaren 7 gün içerisinde tebliğ olunmuş sayılmak üzere Davalı Anna TIUTIUNNIK YALIN'a ilanen tebliğ olunur.