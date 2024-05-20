KEMERALTI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANI

Yayınlanma: 20.05.2024 - 00:00

KEMERALTI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSAL GAZETE İLAN LİSTESİDİR.



ASILMA TARİHİ : 16.05.2024 SIRA NO VERGİ NOSU MÜKELLEFİN ADI SOYADI / ÜNVANI DÖNEMİ VERGİ TÜRÜ VERGİ MİKTARI CEZA TÜRÜ CEZA MİKTARI MAHALLE ADRES İLÇE İL 1 9530863661 YILANCI İNŞAAT OTOMOTİV METAL LİMİTED ŞİRKETİ 01/2022-12/2022 0010 2.871.460,24 TL 3080 2.871.460,24 TL KONAK MAH. KONAK MAH. MÜCİBUR RAHMAN SK. SALİHAĞA İŞHANI 3 112 KONAK İZMİR KONAK İZMİR





Kemeraltı Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün yukarıda kayıtlı vergi numaraları ile ad ve soyadları, ünvanları yazılı mükelleflerin isimleri hizalarında gösterilen vergi ve cezalara havi tebliğ evraklarının bilinen adreslerinde gerek PTT ile gerekse memur eliyle tebliği mümkün olmamıştır. Muhatapların ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde Müdürlüğümüze bizzat veya vekaletine haiz vekili vasıtasıyla müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, aksi halde 1 (bir) ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

