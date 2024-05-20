Yayınlanma: 20.05.2024 - 00:00

KEMERALTI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANI

KEMERALTI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSAL GAZETE İLAN LİSTESİDİR.

ASILMA TARİHİ : 16.05.2024

SIRA NO

VERGİ NOSU

MÜKELLEFİN ADI SOYADI / ÜNVANI

DÖNEMİ

VERGİ TÜRÜ

VERGİ MİKTARI

CEZA TÜRÜ

CEZA MİKTARI

MAHALLE

ADRES

İLÇE

İL

1

9530863661

YILANCI İNŞAAT OTOMOTİV METAL LİMİTED ŞİRKETİ

01/2022-12/2022

0010

2.871.460,24 TL

3080

2.871.460,24 TL

KONAK MAH.

KONAK MAH. MÜCİBUR RAHMAN SK. SALİHAĞA İŞHANI 3 112 KONAK İZMİR

KONAK

İZMİR


Kemeraltı Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün yukarıda kayıtlı vergi numaraları ile ad ve soyadları, ünvanları yazılı mükelleflerin isimleri hizalarında gösterilen vergi ve cezalara havi tebliğ evraklarının bilinen adreslerinde gerek PTT ile gerekse memur eliyle tebliği mümkün olmamıştır. Muhatapların ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde Müdürlüğümüze bizzat veya vekaletine haiz vekili vasıtasıyla müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, aksi halde 1 (bir) ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02034963