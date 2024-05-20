KEMERALTI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANI
KEMERALTI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSAL GAZETE İLAN LİSTESİDİR.
ASILMA TARİHİ : 16.05.2024
SIRA NO
VERGİ NOSU
MÜKELLEFİN ADI SOYADI / ÜNVANI
DÖNEMİ
VERGİ TÜRÜ
VERGİ MİKTARI
CEZA TÜRÜ
CEZA MİKTARI
MAHALLE
ADRES
İLÇE
İL
1
9530863661
YILANCI İNŞAAT OTOMOTİV METAL LİMİTED ŞİRKETİ
01/2022-12/2022
0010
2.871.460,24 TL
3080
2.871.460,24 TL
KONAK MAH.
KONAK MAH. MÜCİBUR RAHMAN SK. SALİHAĞA İŞHANI 3 112 KONAK İZMİR
KONAK
İZMİR
Kemeraltı Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün yukarıda kayıtlı vergi numaraları ile ad ve soyadları, ünvanları yazılı mükelleflerin isimleri hizalarında gösterilen vergi ve cezalara havi tebliğ evraklarının bilinen adreslerinde gerek PTT ile gerekse memur eliyle tebliği mümkün olmamıştır. Muhatapların ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde Müdürlüğümüze bizzat veya vekaletine haiz vekili vasıtasıyla müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, aksi halde 1 (bir) ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.