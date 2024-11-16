KİLİS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 16.11.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/173 Esas

KARAR NO: 2024/313

Davacı AYŞE NUR UYANIK ile Davalı İSMAİL DELİ arasında mahkememizde açılan Kişilik Hakları (Kişilik Haklarına Saldırının Hukuka Aykırılığının Tespiti İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM :

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davanın KISMEN KABULÜ ile;

A-Davacı tarafın talebi ile bağlı kalınarak 6098 Sayılı TBK madde 58/2 gereği davalının davranışının KINANMASINA,

B-Bu kararın Türkiye çapında yayım yapan gazetelerin birinde masrafı davalı tarafından karşılanmak suretiyle YAYINLANMASINA, gazete sayısı itibariyle fazlaya ilişkin istemin reddine,

2-492 sayılı Harçlar Kanunu ve yürürlükte bulunan tarife gereği alınması gereken maktu 427,60-TL karar ve ilam harcından peşin alınan 269,85-TL'nin mahsubu ile eksik 157,75-TL karar ve ilam harcının davalıdan alınarak Hazineye gelir kaydına,

3-Davacı tarafından yapılan 269,85-TL başvurma harcı, 269,85-TL karar ve ilam harcı, 11,00-TL dosya masrafı, 174,00-TL posta-tebligat masrafı olmak üzere toplam 724,70-TL yargılama gideri nedeni ile haklılık oranı ( kınama talebi kabul edildiğinden) gözetilerek davacı lehine 724,70-TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Davalı tarafından yargılama gideri yapılmamakla ve haklılık oranı gözetilerek, davalı lehine yargılama gideri takdirine yer olmadığına,

5-Davacı kendisini vekille temsil ettirmekle, 03/10/2024 yürürlük tarihli AAÜT gereği davacı lehine maktu 30.000,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6-Davalı kendisini vekille temsil ettirmemekle ve haklılık durumu gözetilerek davalı lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

7-Artan avansın karar kesinleştiğinde 6100 sayılı HMK madde 333 ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre yatıran tarafa iadesine,

Dair; davalı İbrahim KARA'nın yüzüne karşı, davacının ve vekilinin yokluğunda, HMK madde 341/2 gereği gerekçeli kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde başvurulabilecek İstinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usûlen anlatıldı.24/10/2024