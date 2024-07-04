KİLİS AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 04.07.2024 - 00:00

ESAS NO: 2021/538 Esas

KARAR NO: 2024/609

Davacı NEŞVA MUSTAFA aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Mahkememizce verilen gerekçeli kararın ve istinaf dilekçesinin tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilemeyen davalı Faysal Muhammed'e ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;HÜKÜM :

1- Davacının velâyet talebinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 114/1-h ve 115/2 maddeleri gereğince HUKUKÎ YARARA İLİŞKİN DAVA ŞARTI YOKLUĞU SEBEBİYLE USULDEN REDDİNE,

2- Adlî yardım talebinin kabulü sebebiyle dava açılırken alınmayan59,30 TL başvurma harcı ile 427,60 TL karar ve ilâm harcı olmak üzere toplam 486,9?0 TL harcın davacıdan alınarak HAZİNEYE İRAD KAYDINA,

3- Adlî yardım talebinin kabulü sebebiyle işbu yargılama için suçüstü ödeneğinden sarf edilen 297,00 TL 6 adet tebligat ücreti, 40,00 TL 4 adet elektronik tebligat ücreti, 8,75 TL 5 adet KEP-müzekkere ücreti, 4.177,20 TL Basın İlan Kurumu ilân gideri olmak üzere toplamda 4.522,95? TL yargılama giderinin davacıdan alınarak HAZİNEYE İRAD KAYDINA,

4- Taraflarca yatırılan gider avansı bulunmadığından buhususta karar verilmesine YER OLMADIĞINA,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davacının ve davalının yokluklarında, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş,

Karara karşı davacı Neşva Mustafa vekili Av. İdris Doğan tarafından istinaf edilmiş, istinaf dilekçesinde, Müvekkilimiz, davalı eşiyle 19/08/2004 tarihinde Suriye Arap Cumhuriyetinde görücü usülü evlenmiştir. Ekte sunacağımız geçici koruma kimlik belgelerinden de anlaşılacağı üzere, tarafların bu evliliklerinden 01.08.2005 doğumlu Hecar, 01.01.2007 doğumlu Esma, 01.01.2009 doğumlu Fatma, 01.01.2011 doğumlu Hatice, 14.10.2012 doğumlu Hüzeyfe ve 05.03.2014 doğumlu Betül olmak üzere 6 çocuğu bulunmaktadır. Müvekkilimiz ile davalı eşi arasında evliliklerinin ilk zamanlarında başlayan anlaşmazlıklar günden güne artarak, günümüze kadar devam etmiştir. Anlaşmazlıkların temelinde, davalı tarafın evlilik birliğinin getirdiği maddi manevi sorumlulukları yerine Getirmemesi yatmaktadır. Şöyle ki: Davalı es evlilik birliğinin kurulduğu tarihten itibaren çok uzun bir süre maddi yükümlülüğüolan çalışma koşulunu yerine getirmeyip bu yükümlülüğü tamamen müvekkilimin üzerine yüklemiştir. Evliliğin ilk yıllarında her ne kadar maddi olarak müvekkil babası Ali Mustafa dan destek görmüşse de ülkesindeki savaşın başlamasıyla bu destekten de mahrum kalmıştır. Müvekkilim uzun süredir ailesine bakabilmek için 'Gündelik Temizlik' işine gitmektedir. Kazandığı ücret ile 6 çocuklu ailesinin geçimini zar zor karşılamaktadır. Müvekkilim davalı eşi tarafından defalarca fiziki ve sözlü şiddete maruz kalmıştır. Bu konuda ekte de isimlerini bildireceğimiz tanık listesindeki komşuları müvekkilin bu anlarını Gördüğüne şahitlik edecektir. Müvekkil bu hususta defalarca tokat, tekme başta olmak üzere Fiziki şiddetin yanısıra sinkaflı küfürlerle sözlü şiddete de maruz kalmış hem çocuklarınınhem de komsularının yanında onuru kırılmıştır. Çocuklarının olması sebebiyle ve savaştan kaçmış olmaları nedeniyle yaşamını sürdürdüğü Kilis de yardım isteyeceği hiç bir akrabasının olmaması müvekkilimi yapılanlara sessiz kalmak zorunda bırakmıştır. Müvekkilimin erkek kardeşi Mustafa çalışma amaçlı gittikleri İzmir de davalı eşin yabancıkadınlarla para karşılığı birlikte olduğunu bir çok kez şahit olmuş ve bu konuda davalı eşiuyarmasına rağmen olumlu yanıt alamamıştır. Davalı eş 2018 yılındaçalışma amaçlı gittiği İzmir de 1 yıl kalmış ama bu süreçte evine ve ailesine maddi desteği olmamıştır. Davalı eş İzmir den 1 yıl sonra döndükten sonra 10 gün evinde kalmış sonrasında müvekkilime haber vermeden nereye gideceğini bildirmeden evdenayrılmış ve kendisinden 2 yıldır hiç bir şekilde haber alınamamıştır. Müvekkilimin, savaş sebebiyle içinde bulunduğu sosyal ortamın etkisi ve müşterek küçük çocuklarının hatırı için zoraki olarak katlandığı bu evlilik artık taraflar bakımından çekilmezhale gelmiştir.Bu şartlar altında müşterek çocukların aile birliğinde yaşamaktansamüvekkilimiz yanında maddi ve manevi olarak daha rahat yaşaması üstün yararına olacaktır. Bu sebeple şuan kendisiyle ilgilenmekten aciz olan çoçukların görmesi gereken ilgiyi ve bakımı veremeyecek olan nerde olduğu bilinmeyen davalı taraftansa çocuğun velayetinin de daha öncede belirttiğimiz üzere çocukların üstün yararı için müvekkilimize verilmesini talep ediyoruz.

TALEP SONUCU: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle ve resen gözetilecek hususlarla; 1-)İstinaf başvurumuzun usul ve esastan kabulü ile usul ve yasaya aykırı yerel mahkeme Kararının kaldırılmasına;Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz şeklinde belirtmiş olup, Gerekçeli kararın ve İstinaf Dilekçesinin davalıFaysal Muhammed'eteblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.02/07/2024