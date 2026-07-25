KIRIKKALE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KIRIKKALE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/216 Esas

Dava konusu Kırıkkale İli Merkez İlçesi Kızıldere Köyü 133 ada 101 parsel sayılı taşınmaz hakkında mahkememizin yukarıda esasında yazılı dava dosyasında davacı Yaşar KARAKAYA tarafından davalı Maliye Hazinesine Tapu İptal ve Tescil davası açılmış olup, bu yer üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 1 (bir ) ay içerisinde mahkememize başvurmaları 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 713. maddesi gereğince ilan olunur.