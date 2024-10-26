KIRKLARELİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 26.10.2024 - 00:00

SATIŞ DOSYA NO: 2024/108 ORT.GİD.SATIŞ

BİLİRKİŞİ RAPORLARININ İLANEN TEBLİĞİ

HİSSEDAR: HÜSEYİN TOPRAK- T.C: 12******02

DEĞER KONULAN TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Dava konusu Kırklareli İli, Merkez İlçesi

Değirmencik köyü, 116 ada 194 parsel sayılı taşınmazın değerinin 7.646.470,00TL,125 ada 13 parsel sayılı taşınmazın değerinin 4.832.084,35TL, 124 ada 14 parsel sayılı taşınmazın değerinin1.832.207,85 TL,123 ada 68 parsel sayılı taşınmazın değerinin 2.474.685,84TL, 123 ada 39 parsel sayılı taşınmazın değerinin 1.595.279,78TL, 123 ada 59 parsel sayılı taşınmazın değerinin4.258.68 TL, 102 ada 56 parsel sayılı taşınmazın değerinin 2.116.497,03 TL, 153 ada 14 parsel9.898.816.52 TL 116 ada 1 parsel parsel sayılıtaşınmazın değerinin 1.803.740,00TL değer takdir edilmiştir. Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itirazetme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, TK' nun 31. Maddesi gereğince ilan tarihinden 7 gün sonra ise işbu ilanın yapılmış sayılacağı hususları ilanen ihtar ve tebliğ olunur.