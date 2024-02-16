KIRŞEHİR 1. AİLE MAHKEMESİ

Yayınlanma: 16.02.2024 - 00:01

T.C. KIRŞEHİR 1. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2020/69 Esas

2023/40 Karar DAVALI: KHADIJA STEHE HacıBayram mahallesi Denizciler Caddesi Saim Sokak No:6/B Ulus Ankara Merkez/ ANKARA

Davacı Muzaffer ÖZCAN tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizin yukarıda esas numaralı dosyası 19/01/2023 tarihinde karara bağlanmış ve1- DAVANIN KABULÜ İLE

Nevşehir İli, Kozaklı İlçesi, Çayiçi Köyü/mah. Cilt :13, hane:40'de nüfusa kayıtlı, Şakir ve Nazlı'dan olma, 21/08/1955 Çayiçi doğumlu 30760752482 T.C. Kimlik numaralı davacı MUZAFFER ÖZCANile Fas Krallığı uyruklu 99138507642 yabancı kimlik numaralı davalı KHADIJA STEHEÖZCAN'ın BOŞANMALARINA,

2- Tarafların maddi ve manevi tazminat talepleri olmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına

3- Alınması gerekli 179,90TL harçtan peşin alınan54,40TL harcın mahsubu ile bakiye125,50 TL harcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

4-Davacı tarafından yapılan harç108,80TL, 8 tebligat gideri, ilanen tebligat gideri 5045,05 TL, olmak üzere toplam 5.153,85TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5- Davacı kendisini bir vekille temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T. gereğince belirlenen 9.200,00TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş olup,gerekçeli kararın ilanen tebliğinden iki hafta içinde istinaf talebiniz var ise Ankara Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesine gönderilmek üzere mahkememize sunulacak yazılı dilekçe ile başvurmanız, aksi taktirde dosyanın yasal süreler dolduktan kesinleştirilerek Nüfus Müdürlüğüne gönderileceği hususları karar tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.