KOCAELİ 3. İŞ MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 06.06.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/374 Esas

Davacı YÜCEL DEMİREL(TC No:12302277486 ) tarafından davalılar;BONERİ MİMARLIK DEKORASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI, BAHAR ÖZTÜRK BAYHAN, BATUHAN ÖZTÜRK, GÜLNUR ÖZTÜRK, ERKAN ÖZTÜRK, FATİH ÖZTÜRK, FİKRET ÖZTÜRK, GENCAY ÖZTÜRK, GÜLTEKİN ÖZTÜRK, HATİCE ÖZTÜRK, MEHMET ÖZTÜRK, ONUR ÖZTÜRK, SAİME ÖZTÜRK aleyhine açılan İş (Kurum İşleminin İptali İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; aşağıdaki Yargıtay ilamı ve duruşma gününün davalıOnur Öztürk'e(33814926006) dosyadaki adresinde bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiş, araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilememiş olup Yargıtay ilamı ve yeni duruşma gününün davalı Onur Öztürk'e(33814926006) ilanen tebliğine 22/04/2024 tarihinde karar verilmiştir.

HÜKÜM:

Mahkememizin 2018/367 Esas sayılı dosyası üzerinden verilen karar Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'nin 2022/5515 Esas, 2023/2826 Karar sayılı ilamı ile "davacının iptale konu 55 günlük hizmetinin davalı Boneri Mimarlık Dek. San. ve Tic. Ltd. Şti. işyerinde geçtiğinin anlaşılması karşısında, anılan şirketin sicil numarası üzerinden hizmetlerin tespitine karar verilmesi gerekirken, kurumca bildirimlerin iptal edildiği Fikret Öztürk ve hissedarları unvanlı işyerine ait 1073083 sicil numaralı işyerinde çalıştığının tespitine karar verilmesi isabetsizdir, önceki bozma ilamlarında belirtildiği üzere, davacının iptal edilen hizmetinin davalı Boneri Mimarlık Dek. San. ve Tic. Ltd.Şti işyerinde geçtiği kanaatine varıldığında, söz konusu bildirimlerin iptali ile hizmetin davalı Boneri Mimarlık Dek. San. ve Tic. Ltd. Şti nezdinde olduğunun tespitine karar verilmeli, aylık talebi yönünden de bu husus nazara alınıp değerlendirilerek elde edilecek sonuca göre hüküm kurulmalıdır."gerekçesiyle bozularak mahkememize gönderilmiş olup, mahkememizin 2023/374 Esas sayılı dosyasına kaydının yapıldığı, bozma ilamına uyularak yargılamaya devam olunmuş yeni duruşma gününün 18/07/2024 günü saat 15.40'a bırakılmasına karar verilmiştir.

Davalı Onur Öztürk'e(33814926006) Yargıtay İlamı ve 18/07/2024 tarihinde yapılacak duruşma günü tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 25/04/2024