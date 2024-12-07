KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 07.12.2024 - 00:00

KARIŞIK AMBALAJ ATIĞININ (Kağıt-Karton, Plastik, Naylon, Cam ve Metal vb.)KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, TAŞINMASI VE SATIŞ İHALESİ İLANI

1- İhale Konusu İşin Niteliği Yeri Ve Miktarı

Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde geri dönüştürülmesi için 01.01.2025 ile 31.12.2027 tarihleri arasında Yüklenici firma tarafından toplanması, taşınması ve Belediye tarafından satışı planlanan 9.000.000 kg karışık ambalaj (Kağıt-Karton, Plastik, Naylon, Cam ve Metal vb.) atıklarının satış ihalesi işidir.

2- İşin Tahmin Edilen Bedeli 3.600.000,00 TL, geçici teminat ise 108.000,00 TL’dir.

3- İhale Yeri, Tarihi Saati ve Usulü

İhale Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi No:77 Konyaaltı/ANTALYA adresinde Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda (-1. kat) 18.12.2024 Çarşamba günü saat 14:00’de yapılacaktır. İhalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü uygulanacaktır.

4- İsteklilerden Aranılan Belgeler

İhale sadece yerli isteklilere açık, iş ortaklığına kapalı olup, isteklilerin teklifleri kapsamında;

1. Gerçek kişiler için ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh belgesi,

2. Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu,

3. Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin; tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ve yahut benzeri mesleki kuruluştan 2024 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi,

4. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletname ve nüfus cüzdan suretini,

5. Gerçek kişiler adına ihaleye gireceklerin; nüfus cüzdan sureti ve noter tasdikli vekâletname örneğini,

6. İhale dokümanı satın aldıklarına dair makbuzu,

7. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan alınmış Çevre İzin ve Lisans Belgesi.

Yukarıda belirtilen belgeleri teklifleri ile birlikte ibraz etmeyen istekliler ihale dışı bırakılacaktır.

5- Tekliflerin verilmesi

Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 18.12.2024 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Konyaaltı Belediyesi (-1. Katta) Encümen’e (Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası-Antalya) verilecektir.

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı/unvanı ile açık adresi yazılır.

Posta ile yapılacak tekliflerin ilanda belirtilen gün ve saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış saati bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

6- Şartname Ve Eklerinin Nereden Ve Hangi Şartlarla Alınacağı

İhale dokümanı Konyaaltı Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nde mesai saatleri içinde görülebilir, ihaleye katılacak olanların ihale dokümanlarını 5.000,00 TL bedel karşılığında temin etmesi zorunludur.

Belediye Adresi: Kuşkavağı Mah. Belediye Caddesi No:77 Konyaaltı/ANTALYA PK:07070’dır.

Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.