Yayınlanma: 19.04.2024 - 00:01

T.C. KUŞADASI SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2021/387 Esas 15/03/2024

Mahkememize açılanvasiyetnamenin açılmasıdavası nedeniyle; 19723459460 T.C kimlik nolu muris Safiye Yağcı'ya ait Kuşadası 3.Noterliğinin 01/09/2006 tarih ve 06875 yevmiye nolu düzenleme şeklindeki vasiyetnamesinin incelenmesinde, Sanlı Onar ve Refik Şener tanıklığında; "Tapu ile sahibi bulunduğu Aydın ili, Kuşadası ilçesi, Türkmen Mahallesi, Emginler-Okul sokağında kain tapuda 20L-IId pafta no, 469 ada no, 11 parsel numaralarda kayıtlı 525/11500 arsa payı, Zemin Kat no, 1 bağımsız bölüm nolu Mesken niletiğindeki taşınmazını kızı olan, Tevfik kızı 1958 doğumlu Nebahat Çaybakan' a ölümü halinde mülkiyetinin kalmasını vasiyet ettiğini, iş bu vasiyetnameyi kendi hür irade ve arzusu ilehiçbir baskı altında kalmaksızın imzaladığını kabul ve beyan ettiği" görülmüştür.İsmail ve Nebahat kızı, 05/12/1937 doğumlu, 19723459460 T.C kimlik nolu muris SAFİYE YAĞCI'nın çocukları ve mirasçılarından olan 19720459524 T.C kimlik nolu MEHMET ÇAYBAKAN, 19690460544 T.C kimlik nolu UĞUR HAKAN ÇAYBAKAN ve 19705460002 T.C kimlik nolu AHMET ÇAYBAKAN'ın tebligata yarar açık adreslerinin tespit edilememesi nedeniyle bu mirasçılara vasiyetname ve duruşma gününün tebliğ edilemediği anlaşılmakla, vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu ilanen ve ihtaren tebliğ olunur. Duruşma Günü: 26/06/2024 günü saat: 10.35'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK'nın 150/2. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 15/03/2024

