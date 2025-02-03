Yayınlanma: 03.02.2025 - 00:01

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Konusu: Kiralama İhalesi

1) Mülkiyeti/tasarrufu Belediyemize ait aşağıda vasıfları belirtilen taşınmazın şartname hükümlerine göre tabloda karşısında yazılı olan kira süresi kadar işletilmek üzere kiraya verilmesi işi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü, ihaleye konulmuştur.

2) Taşınmazın kira süresi tabloda yazılı olduğu şekildedir.

3) İhale sonucu belirlenecek olan kira bedeli -1- yıl geçerli olup, takip eden yılların kira bedeli ise TÜFE (On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı) oranında belirlenecektir.

4) Kira Ödemeleri:

4.1.Kira bedeli aylık kira bedeli olup her ayın son iş gününe kadar ödenecektir.

İhale Tarihi / Günü / Saati :



13 Şubat 2025 /Perşembe / Tabloda belirtilen saatte









İhalenin Yapılacağı Yer :



Belediye Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2











Taşınmaz Listesi















S. N. Taşınmaz Mevkii



Kiralama Süresi (Yıl) Muhammen Bedel (KDV Hariç) (TL) Geçici Teminat (TL) Özel Teminat Bedeli (TL) İhale Saati

1 Ilıca Kaplıcaları (130 Ada 22 Parsel) 2. Kütahya Caddesi No:8 Sarıkız Hamamları (Brüt:4.616,00 m²)



5+5 Yıl Aylık 160.000,00 288.000,00 1.150.000,00 10.30





5) İhalelere Katılacaklardan İstenen Belgeler (İhaleye Girebilme Şartları):

5.1.İhale Katılım Formunda istenen bilgiler istekli tarafından eksiksiz olarak doldurulacaktır. (Tebligat adresi ve elektronik posta adresi, SMS için cep telefonu numarası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlar gereğince yasaklı/cezalı olmadığına dair beyanı ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair beyanı)

5.2.İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat bedellinin ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,

5.3.Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 15 gün içinde alınmış borcu yoktur belgesi aslı,

5.4.İstekli tarafından ilgili taşınmaza ait, her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi,

5.5.İş Deneyimine Yönelik: İhale tarihinden itibaren geriye dönük en az 5 yıllık olmak üzere hamam işlettiğine dair ispatlayıcı belge,

5.6.Yukarıda istenen evraklara ek olarak:

5.6.1.Gerçek kişiler için:

5.6.1.1.T.C. Kimlik Kartı fotokopisi,

5.6.1.2.Başkası adına ihaleye iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri,

5.6.2.Tüzel kişiler için (Şirket, Dernek vb.):

5.6.2.1.Geçerliliği devam eden tüzel kişiliği temsile haiz şahısları gösterir belge, (Yetki Belgesi)

5.6.2.2.Tüzel kişiliği temsil edenin imza sirküleri,

5.6.2.3.Şirketler için; Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Sicil Belgesi,

5.6.2.4.Dernekler için; Dernek tüzüğü ve karar defteri,

5.6.3.Ortak girişim olması durumunda yukarıda belirtilen belgelere ek olarak noter tasdikli ortak girişim belgesi,

Kiracı şartname ekinde bulunan projede belirtilen bakım- onarım tadilatları sözleşme imzalama tarihinden itibaren 360 takvim günü içinde tamamlayacak olup idare tarafından tutanakla teslim alınacaktır. Yapılması planlanan ekli projede alanı verilen çelik döşeme imalatı için gerekli statik hesaplar yapılacak ve idare onayı alınacaktır. Söz konusu iş ve işlemlerle ilgili tüm masraflar kiracıya aittir.

Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacaklar yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç 10.00’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37, 38, 39 ve 40’ıncı maddelerde yazılı olan hususlar dâhilinde teslim etmek zorundadır. İhale bu maddeler dâhilinde yapılacaktır. İhaleler için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi İhale Komisyonu huzurunda hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir.

İhaleye ait her türlü şartname mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Biriminde (Belediye Hizmet Binası Kat:2) görülebileceği gibi, ücretsiz olarak aynı Müdürlükten alınabilir.

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ