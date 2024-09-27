MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 27.09.2024 - 00:01

HİZMET ARAÇLARININ İHTİYACINI KARŞILAMAK ÜZERE AKARYAKIT SATIN ALINMASI İŞİ

MALTEPE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Hizmet Araçlarının İhtiyacını Karşılamak Üzere Akaryakıt Satın Alınması İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2024/1248388

1-İdarenin

a) Adı: MALTEPE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: BAĞLARBAŞI MAH. CENGİZ TOPEL CAD. NO: 27 34844 MALTEPE/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası: 4441706 -

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı: Hizmet Araçlarının İhtiyacını Karşılamak Üzere Akaryakıt Satın Alınması İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı: 1 kalem 200.000 Litre Motorin (Diğer)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Maltepe Belediye Başkanlığı hizmet araçlarına pompa teslimi olarak teslim edilecektir. Taşıt Tanıma Sistemi bulunan araçlar yurt genelinde yüklenici firmanın bulunduğu dağıtım istasyonlarından peyderpey ihtiyaç miktarınca alacaktır. Belediyemiz çevre bakımı ve düzenlemeleri için kullanılan çapa, tırpan, çim biçme makinesi vb. araçlar ile Belediyemiz hizmet binalarında kullanılan jeneratör gibi makineler için bidon ve benzeri kaplarla da teslim alınabilir. Ayrıca İdare gerek gördüğünde toplu alım yapabilir. Toplu alım söz konusu olduğu zaman akaryakıt, belirtilen ihtiyaç miktarı kadar İdarenin göstereceği depolara teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi: 01.11.2024-31.12.2024 tarihleri arasında İdarenin hizmet araçlarına akaryakıt teslimatı; pompa teslimi olarak veya Taşıt Tanıma Sistemi bulunan araçlar için ise yurt genelinde yüklenicinin bulunduğu dağıtım istasyonlarından derhal yapılacaktır. İdarenin makinelerine (jeneratör, çim biçme makinesi vb.) akaryakıt teslimatı; bidon veya benzeri kaplarla idarenin yazılı veya sözlü talebinden itibaren en geç 1 iş günü içerisinde, toplu alım yapılacağı zaman ise İdarenin belirteceği depolara, idarenin yazılı veya sözlü talebinden itibaren en geç 2 iş günü içerisinde yapılacaktır. Toplu alımlarda süre, alım miktarı göz önünde bulundurularak ve yüklenici ile mutabakat sağlanarak İdarenin inisiyatifinde uzatılabilir.

d) İşe başlama tarihi: 01.11.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 18.10.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Maltepe Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü 9. Kat - Feyzullah Mah., Bağdat Cad., No: 292 Maltepe / İstanbul

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Petrol Bayiliği/Dağıtıcılığı Lisans Belgesi





4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.