MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İHALE İLANI

Yayınlanma: 17.10.2024 - 00:00

MALTEPE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE KULLANILMIŞ EVSEL TEKSTİL ATIKLARININ TOPLANMASI İŞİ

MÜDÜRLÜK/BİRİM İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü İLGİLİ ADRES-TELEFON Feyzullah Mah. Şehit Hikmet Alp Cad. No:33 Kat:3 -MALTEPE/İSTANBUL- 444 17 06 Dahili:3835 İHALENİN YAPILACAĞI YER Maltepe Belediye Başkanlığı Encümen Salonu (Belediye Hizmet Binası 7.kat) İHALE KONUSU 2872 sayılı Çevre Kanununun 8,11,12.maddeleri, 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiş olan Sıfır Atık Yönetmeliği ve 09.10.2021 tarih ve 31623 sayılı R.G.’de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiş Sıfır Atık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve 2015 Yılı Sayıştay Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu gereğince, “Maltepe Belediyesi Sınırları İçinde Kullanılmış Evsel Tekstil Atıklarının Toplanması İşi” nin gerçekleştirilmesidir. KİRAYA VERİLECEK ALAN Maltepe İlçesi İHALE TÜRÜ / USULÜ 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi Açık Teklif Usulü MUHAMMEN BEDEL Yıllık: 1.800.000,00- TL+KDV – 2 Yıllık: 3.600.000,00-TL+KDV ÖDEME ŞEKLİ Aylık taksitler halinde SÜRESİ 2 (iki) Yıl GEÇİCİ TEMİNAT 108.000,00-TL DOSYA (ŞARTNAME) BEDELİ 1.000,00 TL İHALE TARİH VE SAATİ 31.10.2024 Perşembe, Saat: 11:00





İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENEN BELGELER

1. İhaleye katılım için talep dilekçesi,

2. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

3. Türkiye’de kanuni tebligat adresini gösterir belge,

4. Muhammen bedelin %3 ü oranındaki Geçici Teminatın Maltepe Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösterir makbuz,

5. İhaleye gireceklerin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca verilen 200110 Atık Kodlu Giysiler ve 200111 Atık Kodlu tekstil ürünlerini toplama ve ayırmaya yetkili olduklarını gösteren Çevre İzin ve Lisans Belgesi,

6. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, vekâleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkisi olduğuna dair noter tasdikli vekâletname, nüfus cüzdan fotokopisi ve en son tescile ait Ticaret Sicil Gazetesi,

7. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

8. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyette olduğuna dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirkülerini,

9. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış sirküleri)

10. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi ve noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

11. Şirket, dernek, cemiyet, vs. adına girecekler noter tasdikli vekâletname ve yetki belgesi,

12. İsteklinin ihale tarihi itibariyle kamu kurum ve kuruluşları ve belediyeler nezdinde herhangi bir nedenle ihale yasaklısı olmadığına dair beyanı,

13. İhale tarihinden en fazla 7 (yedi) gün öncesi tarihi itibari ile Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim Borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler,

14. İhaleye katılacakların Maltepe Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğünden kira veya belediyemize vergi borcu olmadığına dair belge almaları veya borcu bulunmadığına dair belgeler,

15. Kamu kurum veya kuruluşları bünyesinde en az 2(iki) farklı kamu kuruluşlarından, sözleşme veya protokole bağlanmış 2 yıllık kamu tecrübesine gösteren, ihale konusu işe ilişkin iş deneyim belgelerini sunmaları gereklidir.

-İhaleye katılacaklar, İhale Şartnamesini İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünden bedeli karşılığında temin edebilir.

-İstenilen tüm belgeler güncel ve asıl veya tasdikli olmalıdır.

-İhale komisyonu, gerekçesini belirterek, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

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