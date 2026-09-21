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MARMARA EREĞLİSİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MARMARA EREĞLİSİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayınlanma 21.09.2026 00:01:00

MARMARAEREĞLİSİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Tekirdağ İli Marmaraereğlisi İlçesi hudutları dahilinde, Belediye Başkanlığımız mülkiyetinde bulunan ve aşağıda belirtilen taşınmazlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45’inci ve 36’ıncı. maddesine istinaden  18.12.1984 tarih 18607 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Devlete Ait Taşınmaz mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi, ecrimisil yönetmeliği ve 24.03.2004 tarih 25412 sayılı Resmi Gazete ve 18607 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikte değişiklik yapılması hakkında yönetmelik hükümlerine göre satışı yapılacaktır.

Belediye Meclisinin 06.01.2026 Tarih 2026/24 numaralı kararı, 09.05.2025 tarih 2025/333 numaralı kararı, 03.10.2024 tarih 2024/205 numaralı kararı, 08.11.2024 tarih 2024/228 numaralı kararı, 07.12.2023 tarih 2023/271 numaralı kararı ve 04.09.2026 tarih 770 numaralı Belediye Encümen kararına  istinaden Belediye Başkanlığımız Mülkiyetinde bulunan ve aşağıdaki listede belirtilen  taşınmazlar 16.10.2026 Cuma Günü İlanda belirtilen saatlerde Ceditalipaşa Mahallesi Perinthos Caddesi No:51 Marmaraereğlisi/TEKİRDAĞ adresinde bulunan Marmaraereğlisi Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet Binası 4. Kat Encümen Toplantı salonunda birbirini takiben Belediye Encümeni huzurunda ihale ile satışı yapılacaktır. Söz konusu ihaleler ile ilgili muhammen bedeller ve geçici teminat bedelleri aşağıda belirtilmiştir.

 

Mahalle

Ada

Parsel

Yüz Ölçümü

Niteliği

İmar Durumu

Muhammen Bedel

Geçici Teminat Bedeli

İhale Tarihi ve Saati

İhale Türü

Bahçelievler

597

1

1.589,41 m²

Arsa

Ayrık nizam / Konut alanı / 2 kat /

 %20 TAKS / %40 KAKS /

 Turizm amaçlı butik otel yapılabilir

20.662.330,00 TL

619.869,90 TL

16.10.2026 - 10:20

2886 Sayılı Kanunun 36. Maddesi

Kapalı Teklif Usulü

Bahçelievler

594

2

1.343,09 m²

Arsa

Ayrık nizam / Konut alanı / 2kat /

 %20 TAKS / %40 KAKS /

Turizm amaçlı butik otel yapılabilir

17.460.170,00 TL

523.805,10 TL

16.10.2026 - 10:30

2886 Sayılı Kanunun 36. Maddesi

Kapalı Teklif Usulü

Bahçelievler

475

2

2.033,96 m²

Harman Yeri

Ayrık nizam / Konut alanı / 2 kat /

 %20 TAKS / %40 KAKS

27.830.267,89 TL

834.908,04 TL

16.10.2026 – 10:40

2886 Sayılı Kanunun 36. Maddesi

Kapalı Teklif Usulü

Bahçelievler

475

3

2.651,29 m²

Arsa

Ayrık nizam / Konut alanı / 2 kat /

 %20 TAKS / %40 KAKS

34.267.923,25 TL

1.028.037,70 TL

16.10.2026 – 10:50

2886 Sayılı Kanunun 36. Maddesi

Kapalı Teklif Usulü

Bahçelievler

485

1

3.748,70 m²

Arsa

Ayrık nizam / Konut alanı / 2 kat /

 %20 TAKS / %40 KAKS

41.235.700,00 TL

1.237.071,00 TL

16.10.2026 – 11:00

2886 Sayılı Kanunun 36. Maddesi

Kapalı Teklif Usulü

Bahçelievler

485

2

2.368,10 m²

Arsa

Ayrık nizam / Konut alanı / 2 kat /

 %20 TAKS / %40 KAKS

25.259.741,23 TL

757.792,24 TL

16.10.2026 – 11:10

2886 Sayılı Kanunun 36. Maddesi

Kapalı Teklif Usulü

Yeniçiftlik

0

7300

1.575,00 m²

Arsa

Ayrık nizam / 3 kat / Konut alanı

20.080.147,50 TL

602.404,43 TL

16.10.2026 – 11:20

2886 Sayılı Kanunun 36. Maddesi

Kapalı Teklif Usulü

Yeniçiftlik

0

6738

1.277,00 m²

Arsa

E: 1.00 / YENÇOK:9.50 /

Ticaret alanı

29.690.250,00 TL

890.707,50 TL

16.10.2026 – 11:30

2886 Sayılı Kanunun 36. Maddesi

Kapalı Teklif Usulü

Bahçelievler

603

1

310,98 m²

Arsa

Ayrık nizam / Konut alanı / 2 kat / %20 TAKS / %40 KAKS

3.809.627,50 TL

114.288,83 TL

16.10.2026 – 11:40

2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi

Açık Teklif Usulü

Bahçelievler

604

1

518,47 m²

Arsa

Ayrık nizam / Konut alanı / 2 kat /

 %20 TAKS / %40 KAKS /

 Turizm amaçlı butik otel yapılabilir

6.351.257,50 TL

190.537,73 TL

16.10.2026 – 11:50

2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi

Açık Teklif Usulü

Bahçelievler

594

3

777,78 m²

Arsa

Ayrık nizam / Konut / 2 kat /

%20 TAKS / %40 KAKS /

Turizm amaçlı butik otel yapılabilir

9.686.464,34 TL

290.593,93 TL

16.10.2026 – 13:10

2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi

Açık Teklif Usulü

Bahçelievler

512

9

241,00 m²

Arsa

Ayrık nizam / Konut alanı / 3 kat / %30 TAKS / %90 KAKS

2.972.332,53 TL

89.169,98 TL

16.10.2026 – 13:20

2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi

Açık Teklif Usulü

Bahçelievler

517

14

369,00 m²

Arsa

Ayrık nizam / Konut / 3 kat /

%30 TAKS / %90 KAKS

4.704.750,00 TL

141.142,50 TL

16.10.2026 – 13:30

2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi

Açık Teklif Usulü

Bahçelievler

491

13

450,79 m²

Arsa

Ayrık nizam / Ticaret alanı / 4 kat / %30 TAKS / %120 KAKS

5.259.218,17 TL

157.776,55 TL

16.10.2026 – 13:40

2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi

Açık Teklif Usulü

Bahçelievler

588

2

241,00 m²

Arsa

Ayrık nizam / Konut alanı / 3 kat / %25 TAKS / %75 KAKS /

Turizm amaçlı butik otel yapılabilir

3.012.269,83 TL

90.368,10 TL

16.10.2026 – 13:50

2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi

Açık Teklif Usulü

Bahçelievler

593

2

518,16 m²

Arsa

Ayrık nizam / Konut alanı / 2 kat /

 %20 TAKS / %40 KAKS /

Turizm amaçlı butik otel yapılabilir

6.477.000,00 TL

194.310,00 TL

16.10.2026 – 14:00

2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi

Açık Teklif Usulü

Dereağzı

1310

14

148,20 m²

Arsa

Ayrık nizam / Konut alanı / 3 kat / %20 TAKS / %50 KAKS

1.519.050,00 TL

45.571,50 TL

16.10.2026 – 14:10

2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi

Açık Teklif Usulü

Dereağzı

1414

3

263,58 m²

Arsa

Ayrık nizam / Konut alanı / 3 kat / %20 TAKS / %50 KAKS

1.878.007,50 TL

56.340,23 TL

16.10.2026 – 14:20

2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi

Açık Teklif Usulü

Sultanköy

222

19

494,34 m²

Arsa

Ayrık nizam / Konut alanı / 3 kat / %30 TAKS / %90 KAKS

4.510.852,50 TL

135.325,58 TL

16.10.2026 – 14:30

2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi

Açık Teklif Usulü

Sultanköy

179

2

400,51 m²

Arsa

Üzerinde 3. Şahsa ait yapı bulunmaktadır. Yapılaşmaya müsait değildir. Yapılaşma için tevhit işlemi şartı vardır.

3.604.590,00 TL

108.137,70 TL

16.10.2026 – 14:40

2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi

Açık Teklif Usulü

Sultanköy

99

10

468,37 m²

Arsa

Ayrık nizam / Konut alanı / 3 kat / %30 TAKS / %90 KAKS

4.390.968,75 TL

131.729,06 TL

16.10.2026 – 14:50

2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi

Açık Teklif Usulü

Türkmenli

111

9

831,50 m²

Arsa

Ayrık nizam / Konut alanı / 2 kat / %30 TAKS / %60 KAKS

5.508.687,50 TL

165.260,63 TL

16.10.2026 – 15:00

2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi

Açık Teklif Usulü

Türkmenli

114

11

1.377,30 m²

Arsa

Ayrık nizam / Konut alanı / 2 kat / %30 TAKS / %60 KAKS

9.468.937,50 TL

284.068,13 TL

16.10.2026 – 15:10

2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi

Açık Teklif Usulü

Çeşmeli

372

1

1.632,53 m²

Arsa

Liman sahası

13.060.240,00 TL

391.807,20 TL

16.10.2026 – 15:20

2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi

Açık Teklif Usulü

 

İHALEYE KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

1- İstekli; ‘’Gerçek kişi’’ olması halinde ikametgah belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi, ‘’Tüzel kişi’’ olması halinde ise tüzel kişiliğin adresini beyan etmek zorundadır.

2- Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya noter tasdikli imza sirkülerini ve Ticari Sicil Faaliyet Belgesi sunmak zorundadır.

3- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname sunmak zorundadır.

4- Geçici teminatın yatırıldığına dair belge aslını sunmak zorundadır. (Geçici teminatı 15.10.2026 ve saat 17:00’a kadar yatırması ve şartnameyi de yine aynı tarih ve saate kadar alması zorunludur.)

5- İhaleye katılmaya yasaklı olmamak.

6- Kapalı Teklif ile yapılacak ihale için Teklif Mektubu en geç ihale gününe (16.10.2026) ve ihale saatine kadar ihalenin yapılacağı Adreste bulunan İhale Komisyonuna (Belediye Encümenine) verilmesi şarttır. Bu tarihten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

7- İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

8- Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9- İstekliler ortak girişim olmaları halinde; ortak girişim beyannamesini sunmak zorundadır. İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilecektir. İhaleye ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde; ortaklığının her bir ortağı tarafından 1, 2, 3, 4, 5 maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

10- Talep edilmesi halinde; ihale sonucu belirlenen satış bedeli; en az %25’i peşin, kalanı en fazla iki yılda ve en fazla 12 taksitle kanuni faiz ile birlikte ödenir.

11- İhale Komisyonu (BELEDİYE ENCÜMENİ) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. BELEDİYE ENCÜMENİ’nce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise;2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 31.Maddesi uyarınca İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak  iddiasında bulunamaz.

12- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02550431