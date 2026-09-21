MARMARA EREĞLİSİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MARMARAEREĞLİSİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Tekirdağ İli Marmaraereğlisi İlçesi hudutları dahilinde, Belediye Başkanlığımız mülkiyetinde bulunan ve aşağıda belirtilen taşınmazlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45’inci ve 36’ıncı. maddesine istinaden 18.12.1984 tarih 18607 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Devlete Ait Taşınmaz mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi, ecrimisil yönetmeliği ve 24.03.2004 tarih 25412 sayılı Resmi Gazete ve 18607 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikte değişiklik yapılması hakkında yönetmelik hükümlerine göre satışı yapılacaktır.

Belediye Meclisinin 06.01.2026 Tarih 2026/24 numaralı kararı, 09.05.2025 tarih 2025/333 numaralı kararı, 03.10.2024 tarih 2024/205 numaralı kararı, 08.11.2024 tarih 2024/228 numaralı kararı, 07.12.2023 tarih 2023/271 numaralı kararı ve 04.09.2026 tarih 770 numaralı Belediye Encümen kararına istinaden Belediye Başkanlığımız Mülkiyetinde bulunan ve aşağıdaki listede belirtilen taşınmazlar 16.10.2026 Cuma Günü İlanda belirtilen saatlerde Ceditalipaşa Mahallesi Perinthos Caddesi No:51 Marmaraereğlisi/TEKİRDAĞ adresinde bulunan Marmaraereğlisi Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet Binası 4. Kat Encümen Toplantı salonunda birbirini takiben Belediye Encümeni huzurunda ihale ile satışı yapılacaktır. Söz konusu ihaleler ile ilgili muhammen bedeller ve geçici teminat bedelleri aşağıda belirtilmiştir.

Mahalle Ada Parsel Yüz Ölçümü Niteliği İmar Durumu Muhammen Bedel Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi ve Saati İhale Türü Bahçelievler 597 1 1.589,41 m² Arsa Ayrık nizam / Konut alanı / 2 kat / %20 TAKS / %40 KAKS / Turizm amaçlı butik otel yapılabilir 20.662.330,00 TL 619.869,90 TL 16.10.2026 - 10:20 2886 Sayılı Kanunun 36. Maddesi Kapalı Teklif Usulü Bahçelievler 594 2 1.343,09 m² Arsa Ayrık nizam / Konut alanı / 2kat / %20 TAKS / %40 KAKS / Turizm amaçlı butik otel yapılabilir 17.460.170,00 TL 523.805,10 TL 16.10.2026 - 10:30 2886 Sayılı Kanunun 36. Maddesi Kapalı Teklif Usulü Bahçelievler 475 2 2.033,96 m² Harman Yeri Ayrık nizam / Konut alanı / 2 kat / %20 TAKS / %40 KAKS 27.830.267,89 TL 834.908,04 TL 16.10.2026 – 10:40 2886 Sayılı Kanunun 36. Maddesi Kapalı Teklif Usulü Bahçelievler 475 3 2.651,29 m² Arsa Ayrık nizam / Konut alanı / 2 kat / %20 TAKS / %40 KAKS 34.267.923,25 TL 1.028.037,70 TL 16.10.2026 – 10:50 2886 Sayılı Kanunun 36. Maddesi Kapalı Teklif Usulü Bahçelievler 485 1 3.748,70 m² Arsa Ayrık nizam / Konut alanı / 2 kat / %20 TAKS / %40 KAKS 41.235.700,00 TL 1.237.071,00 TL 16.10.2026 – 11:00 2886 Sayılı Kanunun 36. Maddesi Kapalı Teklif Usulü Bahçelievler 485 2 2.368,10 m² Arsa Ayrık nizam / Konut alanı / 2 kat / %20 TAKS / %40 KAKS 25.259.741,23 TL 757.792,24 TL 16.10.2026 – 11:10 2886 Sayılı Kanunun 36. Maddesi Kapalı Teklif Usulü Yeniçiftlik 0 7300 1.575,00 m² Arsa Ayrık nizam / 3 kat / Konut alanı 20.080.147,50 TL 602.404,43 TL 16.10.2026 – 11:20 2886 Sayılı Kanunun 36. Maddesi Kapalı Teklif Usulü Yeniçiftlik 0 6738 1.277,00 m² Arsa E: 1.00 / YENÇOK:9.50 / Ticaret alanı 29.690.250,00 TL 890.707,50 TL 16.10.2026 – 11:30 2886 Sayılı Kanunun 36. Maddesi Kapalı Teklif Usulü Bahçelievler 603 1 310,98 m² Arsa Ayrık nizam / Konut alanı / 2 kat / %20 TAKS / %40 KAKS 3.809.627,50 TL 114.288,83 TL 16.10.2026 – 11:40 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi Açık Teklif Usulü Bahçelievler 604 1 518,47 m² Arsa Ayrık nizam / Konut alanı / 2 kat / %20 TAKS / %40 KAKS / Turizm amaçlı butik otel yapılabilir 6.351.257,50 TL 190.537,73 TL 16.10.2026 – 11:50 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi Açık Teklif Usulü Bahçelievler 594 3 777,78 m² Arsa Ayrık nizam / Konut / 2 kat / %20 TAKS / %40 KAKS / Turizm amaçlı butik otel yapılabilir 9.686.464,34 TL 290.593,93 TL 16.10.2026 – 13:10 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi Açık Teklif Usulü Bahçelievler 512 9 241,00 m² Arsa Ayrık nizam / Konut alanı / 3 kat / %30 TAKS / %90 KAKS 2.972.332,53 TL 89.169,98 TL 16.10.2026 – 13:20 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi Açık Teklif Usulü Bahçelievler 517 14 369,00 m² Arsa Ayrık nizam / Konut / 3 kat / %30 TAKS / %90 KAKS 4.704.750,00 TL 141.142,50 TL 16.10.2026 – 13:30 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi Açık Teklif Usulü Bahçelievler 491 13 450,79 m² Arsa Ayrık nizam / Ticaret alanı / 4 kat / %30 TAKS / %120 KAKS 5.259.218,17 TL 157.776,55 TL 16.10.2026 – 13:40 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi Açık Teklif Usulü Bahçelievler 588 2 241,00 m² Arsa Ayrık nizam / Konut alanı / 3 kat / %25 TAKS / %75 KAKS / Turizm amaçlı butik otel yapılabilir 3.012.269,83 TL 90.368,10 TL 16.10.2026 – 13:50 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi Açık Teklif Usulü Bahçelievler 593 2 518,16 m² Arsa Ayrık nizam / Konut alanı / 2 kat / %20 TAKS / %40 KAKS / Turizm amaçlı butik otel yapılabilir 6.477.000,00 TL 194.310,00 TL 16.10.2026 – 14:00 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi Açık Teklif Usulü Dereağzı 1310 14 148,20 m² Arsa Ayrık nizam / Konut alanı / 3 kat / %20 TAKS / %50 KAKS 1.519.050,00 TL 45.571,50 TL 16.10.2026 – 14:10 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi Açık Teklif Usulü Dereağzı 1414 3 263,58 m² Arsa Ayrık nizam / Konut alanı / 3 kat / %20 TAKS / %50 KAKS 1.878.007,50 TL 56.340,23 TL 16.10.2026 – 14:20 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi Açık Teklif Usulü Sultanköy 222 19 494,34 m² Arsa Ayrık nizam / Konut alanı / 3 kat / %30 TAKS / %90 KAKS 4.510.852,50 TL 135.325,58 TL 16.10.2026 – 14:30 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi Açık Teklif Usulü Sultanköy 179 2 400,51 m² Arsa Üzerinde 3. Şahsa ait yapı bulunmaktadır. Yapılaşmaya müsait değildir. Yapılaşma için tevhit işlemi şartı vardır. 3.604.590,00 TL 108.137,70 TL 16.10.2026 – 14:40 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi Açık Teklif Usulü Sultanköy 99 10 468,37 m² Arsa Ayrık nizam / Konut alanı / 3 kat / %30 TAKS / %90 KAKS 4.390.968,75 TL 131.729,06 TL 16.10.2026 – 14:50 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi Açık Teklif Usulü Türkmenli 111 9 831,50 m² Arsa Ayrık nizam / Konut alanı / 2 kat / %30 TAKS / %60 KAKS 5.508.687,50 TL 165.260,63 TL 16.10.2026 – 15:00 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi Açık Teklif Usulü Türkmenli 114 11 1.377,30 m² Arsa Ayrık nizam / Konut alanı / 2 kat / %30 TAKS / %60 KAKS 9.468.937,50 TL 284.068,13 TL 16.10.2026 – 15:10 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi Açık Teklif Usulü Çeşmeli 372 1 1.632,53 m² Arsa Liman sahası 13.060.240,00 TL 391.807,20 TL 16.10.2026 – 15:20 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi Açık Teklif Usulü

İHALEYE KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

1- İstekli; ‘’Gerçek kişi’’ olması halinde ikametgah belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi, ‘’Tüzel kişi’’ olması halinde ise tüzel kişiliğin adresini beyan etmek zorundadır.

2- Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya noter tasdikli imza sirkülerini ve Ticari Sicil Faaliyet Belgesi sunmak zorundadır.

3- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname sunmak zorundadır.

4- Geçici teminatın yatırıldığına dair belge aslını sunmak zorundadır. (Geçici teminatı 15.10.2026 ve saat 17:00’a kadar yatırması ve şartnameyi de yine aynı tarih ve saate kadar alması zorunludur.)

5- İhaleye katılmaya yasaklı olmamak.

6- Kapalı Teklif ile yapılacak ihale için Teklif Mektubu en geç ihale gününe (16.10.2026) ve ihale saatine kadar ihalenin yapılacağı Adreste bulunan İhale Komisyonuna (Belediye Encümenine) verilmesi şarttır. Bu tarihten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

7- İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

8- Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9- İstekliler ortak girişim olmaları halinde; ortak girişim beyannamesini sunmak zorundadır. İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilecektir. İhaleye ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde; ortaklığının her bir ortağı tarafından 1, 2, 3, 4, 5 maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

10- Talep edilmesi halinde; ihale sonucu belirlenen satış bedeli; en az %25’i peşin, kalanı en fazla iki yılda ve en fazla 12 taksitle kanuni faiz ile birlikte ödenir.

11- İhale Komisyonu (BELEDİYE ENCÜMENİ) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. BELEDİYE ENCÜMENİ’nce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise;2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 31.Maddesi uyarınca İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

12- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.