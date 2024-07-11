MENEMEN 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 11.07.2024 - 00:01

T.C. MENEMEN 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2021/47 Esas

KARAR NO : 2024/164

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/03/2024 tarihli ilamı ile, Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık suçundan TCK'nın 142/2.h.1 maddesi gereğince 1 YIL 4 AY 20 GÜN HAPİS, TCK'nın 116/2 maddesi gereğince İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan 1 YIL 1 AY 10 GÜN HAPİS, TCK'nın 151/1 maddesi gereğince Mala Zarar Verme suçundan ise 3 AY 10 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan İrfan ve Sıddıka oğlu, 01/11/1992 doğumlu, Muş, Merkez, Boyuncuk mah/köy nüfusuna kayıtlı MEHMET SIDDIK ÇAKAR tüm aramalara rağmen bulunamamış, Mahkememiz gerekçeli kararı ile ;

Cumhuriyet Savcısının 04/04/2024 tarihli "Hırsızlık eyleminin gece vakti sayılan saat 20:00 sıralarında gerçekleşmesi sebebiyle sanıklara TCK 143 maddesinden ek savunma hakkı verilerek cezalarında artırım yapılması gerekirken eksik ceza tayin edildiği yine TCK md. 116/2 değil TCK 116/4 maddesinin uygulanması gerektiği, İşyeri dokunulmazlığının ihlali suçunda TCK md.119/1.a.c fıkraları uygulanmış ise de sanıkların demir çubuğu içeriye girmek için kapıya zarar verdikleri sırada kullandıkları, bu sebeple işyeri dokunulmazlığının ihlali sırasında silah kullanılmış olarak değerlendirilemeyeceği, Suç isminin herkesin girebileceği yerde kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık değil bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık olması gerektiğinden bahisle istinaf talebinde bulunmuştur.

Ancak yapılan tüm araştırmalara rağmen sanığın ikamet adresine ulaşılamamış, MERNİS adresi de boş olduğundan kararın ve istinaf talebinin ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm ve istinaf talep özetinin gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hükmün ve istinaf talebinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, sanığın kararın ve istinaf talebinin tebliğ tarihinden 7 gün içinde Mahkememize ya da herhangi bir Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile başvurarak ya da sözlü olarak başvurup tutanağa geçirilmesi yolu ile istinaf yasa yoluna başvurma ve istinaf talebine cevap verme hakkını kullanabileceği,

İLAN OLUNUR. 14.06.2024