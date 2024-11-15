MERSİN BÜYÜKŞEHİR BLD.BŞK.MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 15.11.2024 - 00:01

İHALE İLANI

Ön Yeterlilik İçin Davet

TÜRKİYE BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ I

MERSİN, ERDEMLİ İLÇESİ TÖMÜK ATIKSU ARITMA TESİSİ VE DERİN DENİZ DEŞARJI YAPIM İŞİ

(AFD2-MESKİ W4)

(TASARLA & YAP)

Kasım 2024

Türkiye’deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı (FRIT II) kapsamında “Belediye Hizmetleri Projesi I”i finanse etmek amacıyla İLBANK ile Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) arasında imzalanmış olan anlaşma çerçevesinde, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) tarafından “Mersin, Erdemli İlçesi Tömük Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Yapım İşi(AFD2-MESKİ W4)”nin AFD ihale usul ve yöntemleri ile ihaleye çıkılması planlanmaktadır.

Söz konusu ihale “ön seçim” yöntemiyle iki (2) aşamalı gerçekleşecek olup, ön seçim aşamasında en fazla altı (6) firma seçilecektir. İhale davetinin Mart 2025'te yapılması planlanmaktadır.

İlgilenen başvuru sahipleri “http://www.meski.gov.tr” “www.ilbank.gov.tr” “tenders-afd.dgmarket.com” internet sitelerinden detaylı ilan metnine ulaşabilirler.

Ön Yeterlilik için yapılacak başvurular elden, posta veya kurye ile 06 Aralık 2024 saat 14:00'a (yerel saat) kadar aşağıdaki adrese gönderilmelidir.

İşveren: Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

İrtibat kişisi: Erkan ÖZCAN

Adres: Portakal Mah. Akbelen Cad. Mezarlık Karşısı MESKİ Teknik Hizmetler Yerleşkesi Toplantı Salonu, Toroslar / MERSİN / TÜRKİYE

Telefon: +90 324 337 08 41/45

Faks: +90 324 336 02 77

E-posta: erkanozcan@meski.gov.tr

İnternet sitesi: http://www.meski.gov.tr, www.ilbank.gov.tr, https://tenders-afd.dgmarket