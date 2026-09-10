MERSİN ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MERSİN VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Sıra No İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Cinsi Hazine Hissesi Satılacak Hazine Yüzölçümü (m²) İmar Durumu Tahmini Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) Taşınmazın Fiili Durumu İhale Tarihi İhale Saati 1 Mezitli Fındıkpınarı 110 31 2.324,70 Ham Toprak Tam 2.324,70 Konut Alanı ve Kısmen Yol 8.941.000,00 894.100,00 İşgalli 24.09.2026 09:00 2 Yenişehir Menteş 2391 11 487,55 Arsa Tam 487,55 Konut Alanı 8.290.000,00 829.000,00 İşgalsiz 24.09.2026 10:00 3 Yenişehir Menteş 2483 21 1.511,80 Arsa Tam 1.511,80 Konut Alanı 25.000.000,00 2.500.000,00 İşgalli 24.09.2026 10:15 4 Yenişehir Menteş 2490 9 369,43 Bina ve Arsa Tam 369,43 Konut Alanı 5.685.000,00 568.500,00

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen; 4 adet taşınmaz malın Satış İhalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Mersin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün Gökçebelen Mh. 34. Cadde No:164'de bulunan hizmet binası 3.kat İhale Salonunda (Toplantı Salonu) teşekkül edecek komisyonlar huzurunda yapılacaktır. İhale komisyonu gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici Teminat Makbuzu (Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile şube limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubu ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belge (İkametgah İlmuhaberi)

c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri (Adres Beyanı)

d) Gerçek kişiler için Nüfus Kayıt Örneği veya aslı komisyona ibraz edilmek şartıyla arkalı-önlü Nüfus Cüzdanı fotokopisi, özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Sicil Kayıt Belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş İmza Sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.

3- İhaleye katılacak isteklilerin yukarıda yer alan 2. maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen belgeleri, ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müraacatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37'inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

4- Halen haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (Kendi adına veya temsilen) ihaleye katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

5- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin Geçici Teminat bedelini, NAKİT olarak ödemek istemesi halinde, ihale saatinden önce İhsaniye, Kuvayi Milliye Cd. No:78, 33050 Akdeniz/Mersin adresinde bulunan Mersin Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Veznesine yatırabileceklerdir. İsteklilerin, geçici teminatı Mersin Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne ödenen teminata ait ALINDI BELGESİNİ, BANKA yoluyla ödemek istemesi halinde Mersin Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün Ziraat Bankası Mersin Merkez Şubesi nezdindeki (T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı) TR 09 0001 0002 0700 0010 0054 95 IBAN numaralı hesabına önceden Banka yoluyla ödenen teminata ait dekont veya Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünden ihale saatinden önce temin edilecek MUHASEBE İŞLEM FİŞİNİ, teminat mektubu yoluyla ödemek istemesi halinde ise TEMİNAT MEKTUBU VE BANKA TEYİT YAZISININ aslının, ihale saatinden önce İhale Komisyonuna sunmak zorundadır. Geçici Teminat Makbuzunda ihalesine katılmak istenilen taşınmazın mahalle, ada, parsel numaralarının da belirtilmesi önem arz edecektir.

6- Mersin Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün Vezne çalışma saatleri dikkate alınarak geçici teminatların ödenmesi ve ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ibraz edilmesi gerekmektedir

7- Satışı yapılacak taşınmazların ihalede oluşan satış bedelleri peşin veya taksitle ödenebilecektir. Peşin ödenmesi halinde satış bedeline %20 indirim uygulanacaktır. Taksitle ödenmesinin talep edilmesi halinde ise satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda eşit taksitlerle ve 3'er aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte, taksitlendirme yapılabilecektir. 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’den müstesna olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir.

8- Tabloda İşgalli olarak belirtilen ile işgalsiz olup ilan edildikten sonra işgale uğrayabilecek taşınmazlardan işgale ilişkin doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, İstekliler taşınmazları bu haliyle görmüş ve kabul etmiş sayılacaktır. Kurumumuzun bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

9- Satışı yapılacak taşınmazların ihale bedellerinin; 5.000.000 TL'ye kadar olan kısım için %1 (yüzdebir), 5.000.000 TL'den 10.000.000 TL'ye kadar olan kısım için %0.5 (bindebeş), 10.000.000 TL'yi aşan kısım için %0.25 (on binde yirmibeş) işlem bedeli (döner sermaye) alınacaktır.

10- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Mersin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binasında Toroslar Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. İhalesi başlamış, ancak diğer ihale saatine kadar mevcut ihale sonuçlanmamış olsa bile, yapılan ihalenin bitimine müteakip sıradaki ihaleye başlanacaktır. Ayrıca, Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.mersin.csb.gov.tr adresinde görülebileceği gibi, Türkiye Genelinde İhale Bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden görülebilir, ayrıca Mersin Milli Emlak Daire Başkanlığının (0324) 237 27 05 nolu telefondan bilgi alınabilir.

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