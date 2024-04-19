Yayınlanma: 19.04.2024 - 00:01

T.C. MİDYAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/308 Esas 27/03/2024

Dava konusu Midyat İlçesi, Gölcük Mah. 231 ada 9 parsel, 231 ada 11 parsel, 242 ada 66 parsel sayılı taşınmazların tescili için davacı Favlus Aktaş tarafından Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Midyat Belediye Başkanlığı ve Maliye Hazinesi aleyhine dava açıldığı, açılan dava mahkememizin 2024/308 Esas sayılı dosya üzerinden devam edildiği hususu ilan edildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde tescil koşullarının oluşmadığı konusunda itirazları olanların yukarıda dosya numarası ile mahkemesi bildirilen dosyaya başvurmaları böyle bir itiraz bulunmazsa veya itiraz olup da itiraz yerinde görülmez ve davacı davasını ispatlamış ise tescile karar verileceği ilan olunur.

İLGİLİ KİŞİ : FAVLUS AKTAŞ - 50830524726 Sanayi Mah.9. Cadde No:12/7 Midyat/ MARDİN;MARDİN ili, MİDYAT ilçesi, BETHKUSTAN mah/köy, 81 Cilt, 13 Aile sıra no, 66 sırada nüfusa kayıtlı, YUSUF ve BESSİ oğlu/kızı, 01/01/1979 doğumlu,