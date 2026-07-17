MUŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MUŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MADDE 1 - İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

1.1-Mülkiyeti Belediyemize ait Muş İli Merkez İlçesi I. Mıntıka Mahallesi 543 Ada 2 Parselde bulunan iş yerlerinin ayrı ayrı satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi Açık Teklif Usulüne göre tabloda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

MADDE 2 - İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT

1- İhaleler, aşağıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatlerde Minare Mahallesi Belediye Caddesi No:2 Muş Belediye Başkanlığı Ek Hizmet Binası Toplantı Salonu adresinde Belediye Encümenince yapılacaktır.

MADDE 3- İHALE DOKÜMANININ SATIN ALINACAĞI YER

1- İhaleye ilişkin şartname bedeli 10.000,00-TRY(On Bin Türklirası) olup, şartname İdarenin belirtilen adresindeki merkez hizmet binasında Mali Hizmetler Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların şartname ve eklerini Mali Hizmetler Müdürlüğünde 23/07/2026 tarih ve saat 10:00’a kadar satın almaları zorunludur

MADDE 4 - SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLARA AİT BİLGİ İLE TAŞINMAZLARIN İHALE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT ve KESİN TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

Sıra No Kat No Bağımsız Bölüm No Taşınmazın Bulunduğu Yer, Ada ve Parseli Niteliği Alan (m²) Muhammen Satış Bedeli Geçici Teminat İhale Tarihi ve Saati İşin Niteliği 1 Zemin + Bodrum 32 1. Mıntıka Mahallesi 543 Ada 2 Nolu Parsel Merke/MUŞ Dükkân + Bodrum Zemin Bodrum 6.458.160,00-TL 193.744,80-TL 23/07/2026-10:00 SATIŞ 90,96 105,25 2 Zemin + Bodrum 46 1. Mıntıka Mahallesi 543 Ada 2 Nolu Parsel Merke/MUŞ Dükkân + Bodrum Zemin Bodrum 8.704.600,00-TL 261.138,00-TL 23/07/2026-10:35 SATIŞ 122,6 104,36

4.1-Geçici teminat nakit ya da teminat mektubu şeklinde olabilir. İstekliler muhammen satış bedelinin %3’ü nispetinde geçici teminat vereceklerdir.

4.2-Geçici teminat olarak sunulan teminat mektupları; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26 ncı maddesinin (b) bendindeki bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları olmalıdır.

4.3-Geçici teminat tutarının iadesi için aradan geçecek sürede İDARE’den herhangi bir bedel talep edilmeyecektir. Her ne suretle olursa olsun İDARE’ce alınan teminatlar haczedilmez ve üzerine ihtiyati tedbir konulmaz.

MADDE 5 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ ve ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER

5.1-İhaleye girecek isteklerin (Madde-5)’te sayılan belgeleri, teklifleri ile birlikte 23/07/2026 Perşembe günü en geç saat 10:00’a kadar dosya halinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne sıra numaralı alındı karşılığında teslim edeceklerdir.

Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5.2- Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi, ihale konusu ada ve parsel numarası yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmeyecek ve hiç yapılmamış sayılacaktır.

5.3-İhale Şartnamesindeki satış şartlarını aynen kabulü anlamına gelmek üzere (okudum ibaresi bulunan) İhale Şartnamesinin her sayfası ayrı ayrı imza edilip teklif zarfı içine konulacaktır.

5.4-.Açık Teklif Usulüne göre satışı yapılacak taşınmazlarda artırma safhasında yapılacak olan artış miktarları 10.000,00(OnBinTürkLirası)-TL den az olamaz.

5.6- Taşınmazın muhammen satış bedeli altındaki teklifler dikkate alınmaz.

MADDE 6 - İHALEYE KATILMA ŞARTI VE İSTENEN BELGELER

6.1-2886 ve 4734 Sayılı Devlet İhale Kanunlarına göre yasaklı olmamak.

6.2-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre yapılacak ihalelere katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.

6.3- (Madde-4)’teki tabloda taşınmazların ada/parsel numaraları belirtilmiştir. Hangi ada ve parsel için ihaleye girilecekse, şartnamenin sonunda taahhüt edenin imza atacağı kısma satın alınacak taşınmazın mahalle adı, ada ve parsel numarası yazılarak imzalanacaktır.

6.4-İstenen belgeler

Gerçek kişilerin sunması gereken yeterlilik belgeleri

Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

Yerleşim yeri belgesi (2026 tarihli)

Taşınmaz Kira Şartname bedelinin ödediğine dair makbuz.

Bu şartnamede belirlenen tutarda geçici teminat tutarının idarenin ilgili banka hesabına veya idarenin tahsilât veznelerine yatırıldığına dair makbuzu veya Geçici Teminat Mektubu.

Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin Noter onaylı vekâletnameyle vekili noter tasdikli imza beyannamesi.

Doküman alındı belgesi

Belediyemize borcu olmadığına dair, ilişik kesme belgesi. (2026 tarihli).

Taşınmaz Satış Şartnamesindeki satış şartlarını aynen kabulü anlamına gelmek üzere (okudum ibaresi bulunan) ve Taşınmaz Satış Şartnamesinin her sayfası ayrı ayrı imzalanacaktır.

Tüzel Kişilerin sunması gereken yeterlilik belgeleri

Kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri;

Ticaret Sicil Gazetesi,

Taşınmaz Kira Şartname bedelinin ödediğine dair makbuz.

Bu şartnamede belirlenen tutarda Geçici Teminat tutarının idarenin ilgili banka hesabına veya idarenin tahsilât veznelerine yatırıldığına dair makbuzu veya Geçici Teminat Mektubu.

Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza sirküsü beyannamesi,

İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.(İstekli üzerine ihale kalması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi verilecektir.) Ayrıca, grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

Doküman Alındı Belgesi.

Belediyemize borcu olmadığına dair, ilişik kesme belgesi(2026 tarihl

Taşınmaz Satış Şartnamesindeki satış şartlarını aynen kabulü anlamına gelmek üzere (okudum ibaresi bulunan) ve Taşınmaz Satış Şartnamesinin her sayfası ayrı ayrı imzalanacaktır.

MADDE 7 - ÖDEME ŞEKLİ VE TAPU DEVRİ

7.1- Sözleşme imzalanmasına müteakip satış bedelinin tamamını 30 gün içerisinde peşin olarak ödenecektir. 30 günlük süre içerisinde satış bedeli yatırılmaması halinde yatırılan % 6’lık kesin teminat irad kaydedilir.

7.2- Satış bedeli yatırıldıktan sonra 30 gün içerisinde tapu devri yapılarak anahtar teslimi yapılacaktır.

MADDE 8 - HARÇ VE GİDERLER

8.1-İhale ve satış ile ilgili olarak her türlü vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler istekliye aittir. İstekli tarafından kanuni süresinde ödenecektir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat idareye gelir kaydedilir.

MADDE 9 -İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu İhaleye Katılamayacak Olanlar başlıklı 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar.

NOT: Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümen’ce uygun görülecek karar bağlanan ihale kararı ise; İta Amirinin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi fesih etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE İLAN OLUNUR.