MUŞ KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 25 Kasım 2023

ESAS NO: 2020/10 Esas KARAR NO: 2022/120

Davacılar GÜNDÜZ BALLIKAYA, NİYAZİ ÖZMEN aleyhine mahkememizde açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

1- Ana dosya davacısı Gündüz Ballıkaya'nın dava konusu 109 ada 1 parsel sayılı taşınmaza yönelen davasınınKABULÜNE,

-Dava konusu Muş ili Varto İlçesi Ünaldı köyü Kavaklık mevkiinde kain 109 ada 1 parsel sayılı taşınmazın kadastro tespitinin iptaline ve taşınmazın kadastro tespitindeki yözölçümüyle aynı miktarda çayır vasfıyla davacı, Süleyman ve Gülnaz oğlu, 1945 doğumlu, 44.......78 T.C. Kimlik numaralı Gündüz Ballıkaya adına tapuya kayıt ve tesciline,

2- Birleşen dosya davacısı Niyazi Özmen ve asli müdahil Kazım Eren'in dava konusu 108 ada 37 parsel sayılı taşınmaza yönelen davalarının ayrı ayrı REDDİNE,

-Asli müdahil Hazine'nin davasının KABULÜ ile,

-Dava konusu Muş ili Varto ilçesi Ünaldı köyü Yayla mevkiinde kain 108 ada 37 parsel sayılı taşınmazın kadastro tespitinin iptaline ve taşınmazın mera vasfıyla sınırlandırılarak özel siciline kayıt ve tesciline karar verilmiştir.

Tüm arama ve araştırmalara rağmen adresi belirlenemeyen Ölü Mustafa Özmen mirasçısı Zerdi Özmen adına gerekçeli karar ve temyiz başvuru dilekçelerinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, ilanın yayın tarihinden itibaren iki hafta içerisinde tebliğ yapılmış sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde bizzat veya kendisini bir vekil ile temsil ettirerek söz konusu gerekçeli kararı temyiz etmediği takdirde kararın kesinleştirilerek işlem yapılacağı hususu, tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.