NİKSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 20.02.2024 - 00:00

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili Av. Selvihan Akyol Özbayrak tarafından aşağıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazların kamulaştırma işlemlerinin yapılarak tapuda kurum adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;

1. Davacı Karayolları Genel Müdürlüğünce kamulaştırma planı gereğince kamulaştırılmasına karar verildiği,

2. Kamu Yararı Kararı doğrultusunda kamulaştırmanın yapılmasına,

3. Kamulaştırma Bedelinin hak sahibi adına bankaya yatırılacağı,

4. Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

5. Duruşmaların 19/03/2024 günü saat 10:45'da Niksar Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı; Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama ve işlem yapılacağı,

6. Açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,

7. Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

8. Otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan alanın kamulaştırmayı yapan kurum adına tesciline karar verileceği,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

İLİ: TOKAT İLÇESİ: Niksar VASFI: TARLA

TAŞINMAZLAR:

1- Niksar ilçesi Dönekse Mahallesi 1226 parsel Dosya No: 2023/1170

2- Niksar ilçesi Dönekse Mahallesi 1222 parsel Dosya No: 2023/1172

3- Niksar ilçesi Dönekse Mahallesi 1205 parsel Dosya No: 2023/1174

4- Niksar ilçesi Dönekse Mahallesi 1100 ada 9parsel Dosya No: 2023/1176

5- Niksar ilçesi Dönekse Mahallesi 1249 parsel Dosya No: 2023/1178

6- Niksar ilçesi Dönekse Mahallesi 1243 parsel Dosya No: 2023/1180

7- Niksar ilçesi Dönekse Mahallesi 1106 parsel ve 1104 parsel Dosya No: 2023/1182

8- Niksar ilçesi Dönekse Mahallesi 1059 parsel Dosya No: 2023/1184

9- Niksar ilçesi Dönekse Mahallesi 279 parsel Dosya No: 2023/1186

10- Niksar ilçesi Dönekse Mahallesi 1207 parsel Dosya No: 2023/1188

11- Niksar ilçesi Dönekse Mahallesi 1220 parsel Dosya No: 2023/1190

12- Niksar ilçesi Dönekse Mahallesi 59 parsel Dosya No: 2023/1192

13- Niksar ilçesi Dönekse Mahallesi 1247 parsel Dosya No: 2023/1194

14- Niksar ilçesi Dönekse Mahallesi 11 parsel Dosya No: 2023/1196

15- Niksar ilçesi Dönekse Mahallesi 1101 ada 13 parsel Dosya No: 2023/1200

16- Niksar ilçesi Dönekse Mahallesi 1050 ada 17 parsel Dosya No: 2023/1202

17- Niksar ilçesi Dönekse Mahallesi 1255 parsel Dosya No: 2023/1204

18- Niksar ilçesi Dönekse Mahallesi 1274 parsel Dosya No: 2023/1206

19- Niksar ilçesi Dönekse Mahallesi 1108 parsel Dosya No: 2023/1216

20- Niksar ilçesi Dönekse Mahallesi 1101 ada 9 parsel Dosya No: 2023/1218