Yayınlanma: 22 Aralık 2023

T.C. NURDAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2023/23 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli Nurdağı İlçesi Olucak Köyü

ADA NO : 101

PARSEL NO : 68

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Gaziantep İli, Nurdağı İlçesi Bademli Mah. 101 Ada 68 parsel sayılı numaralı taşınmazın bedel tespitinin yapılarak taşınmaz mülkiyetinin ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUadına tapuya kesin tescilitalep etmiştir.

Taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin yukarıda belirtilen esas sayılı dosyasına sunması ile ilerde belirlenecek ve kendilerine gün ve saati bildirilecek ön inceleme duruşmasında bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde HMK'nın 147. maddesi gereğince yargılamaya yokluklarında devam olunacağı hususu, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.