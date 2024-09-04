NUSAYBİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 04.09.2024 - 00:00

ESAS NO: 2015/386 Esas KARAR NO: 2023/21

Davacı KHEİRİE MEHO aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM: Davanın KABULÜ ile; yabancı kimlik numaralı vatandaşlık numarası RL3038062 olan pasaport kimliğine göre Lübnan uyruklu, 01/08/1948 doğumlu, Kuyular Köyü Mardin adresinde oturan KHEİRİE MEHO'nun davalı Mardin İli, Ömerli İlçesi, Ünsallı Mah.Cilt No:42 Hane No:35'de BSN:22'da nüfusa kayıtlı 52582471150 TC Kimlik nolu Yusuf ve Sultani'den olma, 01/01/1935 Cibbilgrev doğumlu davalı Emine Kaymaz(Gökalp)'ın ANNE AYRI BABA BİR KARDEŞİ OLDUĞUNUN TESPİTİNE,

Davalı Hasan (Yousif) GÖKALP'in adresi tüm aramalara rağmen tespit olunamamış kararın ilanın tebliğine karar verilmiştir. Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 23/08/2024