ORDU KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 21.11.2024 - 00:00

ESAS NO: 2012/110 Esas, KARAR NO: 2023/46

Mahkememizin 2012/110 esasında görülen Ordu ili Ulubey İlçesi Durak Mahallesinde bulunan;

A- Ordu ili Ulubey ilçesi Eymür Mah./köy.nüfusuna kayıtlı Nüfer ve Fitnet kızı 1976 dlu. TC 59284308920 nolu DİLEK ARSLANTÜRK

1- Eski 143 ada 3 parsel Yeni 1907 ada 3 numaralı parsele yönelik davalarının REDDİNE bu parselin tamamı 6.103.970.611.200 pay kabul edilerek,72386899200 payı 59284308920 T.C nolu Dilek Arslantürk

2- Eski 136 ada 137 parsel sayılı taşınmazın kadastro komisyon kararının iptaline, bu parselin yeni ada ve parsel numarası olan 1900 ada 136 parsel numarası ile güncelleme kadastro tutanağındaki yüz ölçümü ve fındık bahçesi niteliğinde , tamamı 4838400 pay kabul edilerek, 63840 payı Nüfer kızı Dilek Arslantürk

B- Ordu ili Altınordu ilçesi Bahariye Mah/Köy. üfusuna kayıtlı Hami ve Döndü kızı 1968 dlu. TC 38995979100 SANİYE DÖNMEZ,

1- Eski 143 ada 3 parsel Yeni 1907 ada 3 numaralı parsele yönelik davalarının REDDİNE bu parselin tamamı 6.103.970.611.200 pay kabul edilerek,2265991200 payı 38995979100 T.C nolu Saniye Dönmez

C- Ordu ili Ulubey İlçesi Durak Mah/Köy.nüfusuna kayıtlı Murat ve Hanife kızı 1971 dlu.HÜLYA KARS TC24947453446

1- Eski 143 ada 3 parsel Yeni 1907 ada 3 numaralı parsele yönelik davalarının REDDİNE bu parselin tamamı 6.103.970.611.200 pay kabul edilerek,96515865600 payınolu Hülya Kars

2- Eski 151 ada 1yeni1915 ada 1 numaralı parsele yönelik davalarının REDDİNE, bu parselinEmin oğlu Murat ÇAYKIRAN mirasçılarına tamamı 12 pay üzerinden,1 payınHülya KARS adlarına

3- Eski 136 ada 137 parsel sayılı taşınmazın kadastro komisyon kararının iptaline, bu parselin yeni ada ve parsel numarası olan 1900 ada 136 parsel numarası ile güncelleme kadastro tutanağındaki yüz ölçümü ve fındık bahçesi niteliğinde , tamamı 4838400 pay kabul edilerek, 85120 payıHülya Kars tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiştir.

Açık adresi bilinmeyen yukarıda kimlik bilgileri yazılı DİLEK ARSLANTÜRK,SANİYE DÖNMEZ VE HÜLYA KARS'a bilinen adreslerine tebligat yapılamamış, başka adresleri bulunamamıştır.

Gerekçeli kararın ve istinaf dilekçelerinin ilanen tebliğine karar verildiğinden, işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren iki hafta içinde karara karşı Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2.ci Hukuk Dairesine istinaf yoluna başvuralabileceği ilanen tebliğ olunur.30/10/2024