ORTACA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 12.10.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/155 Esas

Davacılar Durali Akdeniz, Elyas Akdeniz, Erdal Akdeniz, Ergün Akdeniz, Selahattin Akdeniz, Serdal Akdeniz tarafından davalılar Dalaman Belediye Başkanlığı, Maliye Hazinesi ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü aleyhine 4721 Sayılı TMK'nın 713. Maddesi gereğince açılmış tescil davası nedeniyle; Doğusunda 200/12, güneyinde 200/20-26, batısında 200/27-29, kuzeyinde 200/2-3-4-5-11 parsel sayılı Muğla İli, Dalaman İlçesi, Kızılkaya Mahallesi, 652 parsel sayılı taşınmazın bitişiğindeki taşınmaza ilişkin Türk Medeni Kanunu'nun 713/4 maddesi gereğince yapılan ilandır. Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parsel hakkında hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gerektiği ilan olunur.19/09/2024