OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 22 Kasım 2023

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

9 ADET GAYRİMENKULÜN SATILMASI İŞİ

Aşağıdaki listede belirtilen; Osmangazi Belediyesi’ne ait gayrimenkullerin satılması işi; 1, 2, 3, 4. sıralı ilanlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile 5, 6, 7, 8, 9. sıralı ilanlar aynı kanunun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

Mülkiyeti Belediyemiz ait; Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesi 11733 ada 2 parselde bulunan arsa nitelikli (5.568,85 m² yüzölçümlü emsal:1,75 ticaret+konut alanında kalmaktadır.) gayrimenkulün satılması işi;

Tahmini Satış Bedeli: 50.119.650,00.-TL

Geçici Teminat Miktarı: 1.504.000,00.-TL

Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesi 11731 ada 4 parselde bulunan arsa nitelikli (2.535,79 m² yüzölçümlü, emsal:1.75, ticaret+konut alanında kalmaktadır.) gayrimenkulün satılması işi;

Tahmini Satış Bedeli: 24.100.000,00.-TL

Geçici Teminat Miktarı: 723.000,00.-TL

Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi 12037 ada 5 sayılı parselde bulunan arsa nitelikli (3.588,77 m² emsal: 1.50, depolama alanında kalmaktadır.) gayrimenkulün satılması işi;

Tahmini Satış Bedeli: 34.295.000,00.-TL

Geçici Teminat Miktarı: 1.029.000,00.-TL

Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi 12038 ada 3 sayılı parselde bulunan arsa nitelikli (3.163,04 m², emsal: 1.50, depolama alanında kalmaktadır.) gayrimenkulün satılması işi;

Tahmini Satış Bedeli: 30.225.000,00.-TL

Geçici Teminat Miktarı: 907.000,00.-TL

Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Alaşar Mahallesi 4502 ada 16 parselde bulunan (3.873,29 m² yüzölçümlü taşınmazda 89/480 arsa paylı 718,17 m² hisseli arsa, e:1.00 depolama alanında kalmaktadır.) gayrimenkulün satılması işi;

Tahmini Satış Bedeli: 3.590.850,00.-TL

Geçici Teminat Miktarı: 107.726,00.-TL

Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Doğanbey Mahallesi 4439 ada 21 parsel üzerindeki binada bulunan büro niteliğindeki 8. Kat 117 numaralı gayrimenkulün satılması işi;

Tahmini Satış Bedeli: 747.296,00.-TL

Geçici Teminat Miktarı: 22.419,00.-TL

Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Doğanbey Mahallesi 4439 ada 21 parsel üzerindeki binada bulunan büro niteliğindeki 8. Kat 118 numaralı gayrimenkulün satılması işi;

Tahmini Satış Bedeli: 1.108.483,00.-TL

Geçici Teminat Miktarı: 33.255,00.-TL

Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi, Seç Mahallesi 138 ada 5 parselde bulunan arsa nitelikli (260,43 m²) gayrimenkulün satılması işi;

Tahmini Satış Bedeli: 475.000,00.-TL

Geçici Teminat Miktarı: 14.250,00.-TL

Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Çiftehavuzlar Mahallesi 11767 ada 1 parselde bulunan A blok zemin kat 22 numaralı (116,00 m²) dükkan nitelikli gayrimenkulün satılması işi;

Tahmini Satış Bedeli: 4.370.000,00.-TL

Geçici Teminat Miktarı: 131.000,00.-TL

İhalenin Yapılacağı Yer: Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

İhale Tarih ve Saati: 7 Aralık 2023 Perşembe Günü 14.00’de

Evrakları Sunma Tarih ve Saati: İhaleye iştirak edecek olanlar herbir ihale şartnamesi ve eklerini 500,00.-TL (Beş Yüz Lira) bedel karşılığında ihale tarihinden en geç 1 gün önce mesai saati bitimine kadar satın alabilir.

İstekliler tarafından, istenilen belgeler ve teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 10.00’a kadar (Santral Garaj Mh. Ulubatlı Hasan Blv. No:10 Osmangazi/BURSA) adresindeki ihalenin yapılacağı Encümen Başkanlığına, (Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne) makbuz karşılığında verilmesi şarttır. Belirtilen saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

*Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.

*İhale Komisyon Başkanlığı’na verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

* 5. ve 8. sıralı ilanlarda işgalci bulunmaktadır.

İhaleye iştirak edecek isteklilerin dış zarf içerisinde kapalı teklif olarak sunması gereken evraklar :

Gerçek Kişiler;

a) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

b) Nüfus Cüzdanı Sureti (Muhtarlıktan) veya Nüfus Kayıt Örneği( e-devlet)

c) İkametgah Belgesi (Muhtarlık , Nüfus Md., e- devlet)

d) Tebligat için yazılı adres beyanı (Belediye’den temin edilecektir)

e) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak (süresiz)

f) Noter tasdikli imza beyanı ya da sirküsü (son 5 yıl içerisinde düzenlenmiş)

g) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname (Vekaleten katılımlarda vekalet edenin ve edilenin bahsedilen evrakları eksiksiz olarak sunmaları gereklidir.)

h) Şartname bedeline ait makbuz ve şartnamenin okunup kabul edildiğine dair yazılı beyan

i) Teklif Mektubu (İç zarf içerisinde sunulacaktır. Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak olan ihalelere katılım için geçerlidir.)

Tüzel Kişiler;

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, noter tasdikli imza sirküsü

b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

c) Ticaret Sicil Gazetesi

d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak

e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname

f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri, Karar defterine ihale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,

g) Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü

h) Tüzel kişilik dernek ise; dernek faaliyet belgesi (ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış)

i) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak yetkilinin nüfus cüzdan fotokopisi ve kanuni ikametgahı

j) Tebligat için yazılı adres beyanı (Belediye’den temin edilecektir)

k) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz ve şartnamenin okunup kabul edildiğine dair yazılı beyan

l) Teklif Mektubu (İç zarf içerisinde sunulacaktır. Kapalı Tekli Usulü ile yapılacak olan ihalelere katılım için geçerlidir.)

*İç Zarf: Teklif mektubundan oluşur. Teklif mektubu ihaleye iştirak edecek gerçek veya tüzel kişiler tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilecektir.

Bütün bu belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin adı, soyadı, ticaret ünvanı ve kanuni tebligatına ilişkin adres yazılarak yapıştırılacak ve istekli tarafından imzalanacaktır.

İhale komisyonu tarafından uygun bulunulduğu yerde; ihaleye teklif sunacak gerçek veya tüzel kişilerden, geçerli tekliflerden en yüksek teklifin altında olmamak kaydıyla, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihaleye ait şartname ve eklerinde belirtilen kriterlere göre ihale sonuçlandırılır.

Not:

1- İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir.

2- Geçici Teminat ödemeleri belediye veznesine ya da Osmangazi Belediyesi Vergi Gelirleri Türkiye Vakıflar Bankası IBAN merkez şubesi TR65 0001 5001 5800 7260 5199 70 hesabına yapılabilir.

İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Mali Hizmetleri Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 500,00.-TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.