PERVARİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 07.11.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/95

Mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmazın Tescili/Tespiti davası nedeniyle;

Siirt İli, Pervari İlçesi, Gökbudak köyü sınırları içerisinde yer alan, Pervari-Çatak yolunun geçtiği yere denk gelen, komşu taşınmazları Gökbudak Köyü 120 ada 43 parsel ile 119 ada 45 ve 46 parseller olan 1578,50 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile aynı mevkide komşu taşınmazları 120 ada 45 ve 119 ada 43 parseller olan 622,76 m2 yüzölçümlü taşınmazın Hasan ve Safiye oğlu, 01/01/1977 doğumlu, İhsan Dağhan adına tapuya tescili ve mülkiyetinin tespiti için mahkememizde dava açıldığı, bu taşınmazlar üzerinde bir hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememizin 2023/95 esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur. 04.11.2024