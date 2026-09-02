T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ

PTT 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÂHİLİNDE BULUNAN

TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERME İHALE İLANI

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi mülkiyetine kayıtlı ve tabloda belirtilen

İli İlçesi Mahallesi Ada/ Parsel No Vasfı Kapalı/Açık Alan Yüz Ölçümü (m2) İhale Tarih ve Saati Muhammen Bedel (TL) KDV Hariç (Aylık) %3 Geçici Teminat (TL) (Yıllık bedel üzerinden) Kırklareli Merkez Karakaş 63/8 Dükkan 1 65 m² 16/09/2026 11:00 23.0000,00-TL 8.280,00-TL Kırklareli Merkez Karakaş 63/8 Dükkan 2 60 m² 16/09/2026 11:00 21.000,00-TL 7.560,00-TL

1. İli, İlçesi, Mahalle, Ada, Parsel, Yüzölçümü, Muhammen Bedeli ile Geçici Teminat Bedeli yukarıda yazılı olan taşınmazlar İlanlı Açık İhale Usulü ile kiraya verilecektir.

2. İhalenin yapılacağı yer: PTT 1. Bölge Müdürlüğü/ Yapı ve Teknoloji Müdürlüğü (Hobyar Mah. Aşirefendi Cad.No:6 Fatih/İSTANBUL) adresinde İrtibat Telefon No: 0 212 526 1200-1265

Mail: 1bolge-istav-yapiteknoloji@ptt.gov.tr

3. İhale konusu taşınmazların kiraya verilmesine ait idari şartnamesi, bilgiler ve teklif mektubunun örneği PTT 1. Bölge Müdürlüğünden çalışma saatleri olan 08.30/12.30-13.30/17.00 içerisinde görülebilir ve her bir taşınmaz için ayrı ayrı 2.000,00 TL (ikibin TL) karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacakların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. İhale doküman temin bedeli olan 2.000,00 TL bedel, PTT AŞ’nin PTT 1. Bölge Müdürlüğü T.C. Ziraat Bankası TR16 0001 0022 4600 0018 4185 64 nolu IBAN hesabına açıklama kısmına ihaleye ilişkin bilgilerin (İl, İlçe, Mahalle, Ada, Parsel) yazılarak yatırılması ve işleme ilişkin dekontun PTT 1. Bölge Müdürlüğü Finans ve Muhasebe Müdürlüğüne onaylatılarak yukarıdaki adrese başvurulması halinde ihale dokümanı temin edilir.

4. İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için teklif mektubu ile birlikte taşınmazın yıllık muhammen bedeli üzerinden %3 oranında geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzun aslı, 6. maddede belirtilen evraklar ile birlikte en geç son teklif verme, 16/09/2026 tarih ve 10:45 saatine kadar PTT 1. Bölge Müdürlüğü Yapı ve Teknoloji Müdürlüğüne elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir.

5. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6. İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler

6.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a.Gerçek kişiler için;

i.Kanuni ikametgâh belgesi,

ii.Nüfus cüzdanı sureti.

b.Tebligat için adres beyanı,

c.Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti,ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri,

i. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

ii. Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d. Şekli ve içeriği kira şartnamesinde 19. maddede belirtilen esaslara göre hazırlayacağı teklif mektubu,

e. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f. Tabloda yazılan miktarda geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,

g. Her sayfası imzalı şartname (Ortak girişim olması halinde şartnameler ortakların tamamı tarafından imzalanacaktır.),

ğ. İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz,

h. İş ortaklığı beyannamesi.

6.2 İhaleye gireceklerin tevdi edecekleri belgeler asıl veya aslı noterce görülmüş tasdikli sureti olacaktır. (Fotokopi olarak verilecek belgeler hiç verilmemiş sayılacaktır.)

İsteklilerin ihaleye sunmuş olduğu belgelerden herhangi birinde adresini gösteren evrak içermesi halinde adres beyanı aranmayacaktır.

6.3 İhaleye katılacakların ortak girişim olması halinde (a), (b), (c), (ç), (e) maddelerinde belirtilen belgeleri ayrı ayrı sunulacaktır.

7.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

8.Taşınmazın kiraya verilmesi ile ilgili ihale üst tabloda belirtilen gün ve saatte PTT 1. Bölge Müdürlüğü yapılacaktır.

9.PTT AŞ, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ya da ihalenin herhangi bir aşamasında iptal etmekte serbesttir.

İlan olunur.