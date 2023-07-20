RİZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 20 Temmuz 2023

ESAS NO: 2018/572 Esas

Davacılar ASİYE HACIOĞLU ve ark aleyhineaçılan Muhdesat Tespiti davasınınaçık yargılaması sonunda;HÜKÜM Rize İli, Merkez İlçesi, Fener Mahallesi, 295 Ada 3 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan ve tapu kaydında B harfi ile işaretli bulunan ve "fen bilirkişisi HÜSEYİN AK tarafından sunulmuş olan 12/02/2018 tarihli raporunda turuncu Bharf ile gösterilen ve resimde ok işareti ile tespiti istenilen kat olarak işaretlenen" muhdesatın 1. Normal katının davacıların murisi Hasan Oğlu İBRAİM HACIOĞLU(47800704684TCNumaralı)TARAFINDAN MEYDANA GETİRİLDİĞİNİN TESPİTİNE, Harçlar kanunuSongul Yıldız'dan 17,63TL, A.A.Ü.T göre hesaplanan Songul Yıldız'dan 21,90TL ,Davacılar tarafından yapılan Songul Yıldız'dan 17,63TL karar tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde SAMSUN İstinaf Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 20/06/2023