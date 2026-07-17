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RİZE BELEDİYE BŞK.

RİZE BELEDİYE BŞK.

Yayınlanma 17.07.2026 00:01:00

RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıdaki listede belirtilen taşınmazların ( büro/ofis ), 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden açık artırma ihale suretiyle aşağıda tabloda belirtilen muhammen bedeller üzerinden artırım yapılmak üzere şartname dahilinde ihale tarafına kalandan, ihale bedelinin  peşin ödenmesi kaydı ile şartname dahilinde  ayrı ayrı  satışı yapılacaktır.

  1. Taşınmazların muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı, aşağıda listede belirtildiği şekildedir.
  2. İhale  30/07/2026 Perşembe   günü, saat 15.00’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

SIRA NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

B.BÖLÜM

BLOK ADI /KAT

ALANI

(M2)

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

(%3)

1

ÇARŞI

2123

7

71

G BLOK / 7. KAT

85,71

8.485,290,00TL

254.558,70TL

2

ÇARŞI

2123

7

72

G BLOK / 7. KAT

62,27

5.479.760,00TL

164.392,80 TL

3

ÇARŞI

2123

7

73

G BLOK / 7. KAT

62,27

5.479.760,00TL

164.392,80TL

4

ÇARŞI

2123

7

74

G BLOK / 7. KAT

85,71

9.428.100,00TL

282.843,00TL

5

ÇARŞI

2123

7

75

G BLOK / 7. KAT

39,07

5.391.660,00TL

161.749,80TL

6

ÇARŞI

2123

7

76

G BLOK / 7. KAT

34,77

4.198,478,00TL

125.954,34 TL

7

ÇARŞI

2123

7

77

G BLOK / 7. KAT

41,38

3.869.030,00TL

116.070,90 TL

8

ÇARŞI

2123

7

80

G BLOK / 7. KAT

39,07

4.942.355,00TL

148.270,65 TL

3- İhaleye katılmak isteyen;

a. Gerçek kişiler için;

a.1- Kanuni İkametgah adresi göstermesi

a.2- Vukuatlı Nüfus kaydı

a.3- İmza sirküleri (Noter tasdikli)

a.4- Sabıka Kaydı

a.5- Vekaleten girecekler için vekaletname (noter onaylı)

a.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı

a.7- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza sürküsü

b. Şirket olarak katılacaklar için;

              b.1- Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi (noter tasdikli veya ilgili odadan tasdikli)

              b.2- Ticaret odası sicil kaydı

              b.3- İmza Sirküleri (noter onaylı)

              b.4- Şirket ortakları ve şirket yetkilisinin sabıka kaydı

              b.5- Vekaleten girecekler için vekaletname(noter onaylı)

              b.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı

              b.7- Tebligat için adres beyanı

               b.8- Ticaret sicil gazetesi

               b.9-Ticaret Odasından ihale men yasağı belgesi

              b-10- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza sürküsü

c. Ortak girişim olması halinde ;(ortaklar aşağıdaki belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadır.)

c.1- Noter onaylı ortaklık belgesi,

c.2- Ortakların imza sirküleri(noter onaylı),

c.3- Ortaklar için her bir ortak adına düzenlenen sabıka kaydı

c.4- Adres beyanları, gerçek kişi olmaları halinde Vukuatlı Nüfus kaydı,

c.5- Şirket olması durumunda oda kayıt belgelerini, Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi (noter tasdikli veya ilgili odadan tasdikli), şirket ortakları ve şirket yetkilisinin sabıka kaydı,  Ticaret sicil gazetesi, ihale men yasağı belgesi

c.6- Vekaleten girecekler için vekaletname(noter onaylı)

c-7- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza sürküsü

d. Tüm katılım çeşitleri için;

d.1- Belediyemize borcu olmadığına dair belge,

d.2- Geçici teminat  makbuzu.

d.3- Şartname alındı makbuzu

e. Geçici teminat ve şartname alındı makbuzunu ortaklar için ortaklardan birinin vermesi yeterli olup, şirket olarak girecekler için şirket adına, gerçek kişiler için ihaleye girecek olan kişi adına düzenlenmelidir.

4-Tüm vergi, resim, harçlar ihaleyi alana aittir.

5-İdarenin Adresi:

Belediye  Hizmet Binası Taşınmaz Servisi Kat:2

Piriçelebi Mahallesi Menderes Bulvarı  53100   RİZE

Telefaks:   0464 214 40 91

Mail Adresi: tasinmazservisi@rize.bel.tr

6-İsteklilerin, ihaleye girebilmek için istenen belgelerle birlikte ihale günü ve saatine kadar Rize Belediyesi Encümen salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7-İhaleye katılmak isteyenler, 800,00-TL şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırarak, makbuz karşılığında ihale şartnamesini Belediyemiz Taşınmaz Servisinden alabilir veya ücretsiz görülebilir.

 

İLANEN DUYRULUR.

 

 

#ilangovtr BASIN NO: ILN02510968