RİZE BELEDİYE BŞK.

RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıdaki listede belirtilen taşınmazların ( büro/ofis ), 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden açık artırma ihale suretiyle aşağıda tabloda belirtilen muhammen bedeller üzerinden artırım yapılmak üzere şartname dahilinde ihale tarafına kalandan, ihale bedelinin peşin ödenmesi kaydı ile şartname dahilinde ayrı ayrı satışı yapılacaktır.

Taşınmazların muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı, aşağıda listede belirtildiği şekildedir. İhale 30/07/2026 Perşembe günü, saat 15.00’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

SIRA NO MAHALLE ADA PARSEL B.BÖLÜM BLOK ADI /KAT ALANI (M2) MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT (%3) 1 ÇARŞI 2123 7 71 G BLOK / 7. KAT 85,71 8.485,290,00TL 254.558,70TL 2 ÇARŞI 2123 7 72 G BLOK / 7. KAT 62,27 5.479.760,00TL 164.392,80 TL 3 ÇARŞI 2123 7 73 G BLOK / 7. KAT 62,27 5.479.760,00TL 164.392,80TL 4 ÇARŞI 2123 7 74 G BLOK / 7. KAT 85,71 9.428.100,00TL 282.843,00TL 5 ÇARŞI 2123 7 75 G BLOK / 7. KAT 39,07 5.391.660,00TL 161.749,80TL 6 ÇARŞI 2123 7 76 G BLOK / 7. KAT 34,77 4.198,478,00TL 125.954,34 TL 7 ÇARŞI 2123 7 77 G BLOK / 7. KAT 41,38 3.869.030,00TL 116.070,90 TL 8 ÇARŞI 2123 7 80 G BLOK / 7. KAT 39,07 4.942.355,00TL 148.270,65 TL

3- İhaleye katılmak isteyen;

a. Gerçek kişiler için;

a.1- Kanuni İkametgah adresi göstermesi

a.2- Vukuatlı Nüfus kaydı

a.3- İmza sirküleri (Noter tasdikli)

a.4- Sabıka Kaydı

a.5- Vekaleten girecekler için vekaletname (noter onaylı)

a.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı

a.7- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza sürküsü

b. Şirket olarak katılacaklar için;

b.1- Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi (noter tasdikli veya ilgili odadan tasdikli)

b.2- Ticaret odası sicil kaydı

b.3- İmza Sirküleri (noter onaylı)

b.4- Şirket ortakları ve şirket yetkilisinin sabıka kaydı

b.5- Vekaleten girecekler için vekaletname(noter onaylı)

b.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı

b.7- Tebligat için adres beyanı

b.8- Ticaret sicil gazetesi

b.9-Ticaret Odasından ihale men yasağı belgesi

b-10- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza sürküsü

c. Ortak girişim olması halinde ;(ortaklar aşağıdaki belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadır.)

c.1- Noter onaylı ortaklık belgesi,

c.2- Ortakların imza sirküleri(noter onaylı),

c.3- Ortaklar için her bir ortak adına düzenlenen sabıka kaydı

c.4- Adres beyanları, gerçek kişi olmaları halinde Vukuatlı Nüfus kaydı,

c.5- Şirket olması durumunda oda kayıt belgelerini, Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi (noter tasdikli veya ilgili odadan tasdikli), şirket ortakları ve şirket yetkilisinin sabıka kaydı, Ticaret sicil gazetesi, ihale men yasağı belgesi

c.6- Vekaleten girecekler için vekaletname(noter onaylı)

c-7- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza sürküsü

d. Tüm katılım çeşitleri için;

d.1- Belediyemize borcu olmadığına dair belge,

d.2- Geçici teminat makbuzu.

d.3- Şartname alındı makbuzu

e. Geçici teminat ve şartname alındı makbuzunu ortaklar için ortaklardan birinin vermesi yeterli olup, şirket olarak girecekler için şirket adına, gerçek kişiler için ihaleye girecek olan kişi adına düzenlenmelidir.

4-Tüm vergi, resim, harçlar ihaleyi alana aittir.

5-İdarenin Adresi:

Belediye Hizmet Binası Taşınmaz Servisi Kat:2

Piriçelebi Mahallesi Menderes Bulvarı 53100 RİZE

Telefaks: 0464 214 40 91

Mail Adresi: tasinmazservisi@rize.bel.tr

6-İsteklilerin, ihaleye girebilmek için istenen belgelerle birlikte ihale günü ve saatine kadar Rize Belediyesi Encümen salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7-İhaleye katılmak isteyenler, 800,00-TL şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırarak, makbuz karşılığında ihale şartnamesini Belediyemiz Taşınmaz Servisinden alabilir veya ücretsiz görülebilir.

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