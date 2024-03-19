SARAYKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'DEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 19.03.2024 - 00:00

1- 2024/112 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 124 parsel sayılı taşınmazın 586,36m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Hüseyin Olgaç

2- 2024/113 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 1177 parsel sayılı taşınmazın 1.020,59m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Basri Gemici, Enver Kemaneci, Fadime Özdaş, Güler Kaya, Hatice Kemaneci, Huriye Kemaneci, Mehmet Kemaneci, Rafet Kemaneci

3- 2024/114 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 48 parsel sayılı taşınmazın 4.094,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki İbrahim Kemaneci

4- 2024/115 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 65 parsel sayılı taşınmazın 1.618,11 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki İbrahim Kocakaya

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN BULUNDUĞU YER: DENİZLİ İLİ SARAYKÖYİLÇESİ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE izafeten KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için yukarıda esası belirtili dosyaları ile dava açıldığı,

2942 Sayılı kanununla değişik 4650/10 sayılı kanun uyarınca kamulaştırılan taşınmazlara ilişkin taşınmaz maliklerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarının belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın davacı adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Sarayköy Şubesine yatırılacağı, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.