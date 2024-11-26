SARAYKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 26.11.2024 - 00:00

2024/513 Esas Denizli İli, Sarayköyİlçesi, Sazak Mah.128 Ada1Parsel No’lu İle Kayıtlı Toplam 13.608,04 M2 Yüzölçümüne Sahip Taşınmazın 21,05 M2’lik Mülkiyet Ve 46,14M2’lik İrtifakkısmında daimi irtifak hakkı tesisi, taşınmaz maliki Mehmet Cengiz.

2024/514 Esas Denizli İli, Sarayköyİlçesi, Sazak Mah.131 Ada2Parsel No’lu İle Kayıtlı Toplam 39.198,25 M2 Yüzölçümüne Sahip Taşınmazın 7,92 M2’lik Mülkiyet Ve 65,91M2’lik İrtifak kısmında daimi irtifak hakkı tesisi, taşınmaz maliki Meral Ervar.

2024/515 Esas Denizli İli, Sarayköyİlçesi, Sazak Mah.140 Ada1Parsel No’lu İle Kayıtlı Toplam 696,34M2 Yüzölçümüne Sahip Taşınmazın 0M2’lik Mülkiyet Ve 48,78M2’lik İrtifak hakkı tesisi, taşınmaz maliki Nahide Taş.

2024/516 Esas Denizli İli, Sarayköyİlçesi, Köprübaşı Mah.0 Ada200Parsel No’lu İle Kayıtlı Toplam 10.500,00M2 Yüzölçümüne Sahip Taşınmazın 0M2’lik Mülkiyet Ve 208,94M2’lik İrtifak hakkı tesisi, taşınmaz malikleri Mustafa Bıçak.

2024/517 Esas Denizli İli, Sarayköyİlçesi, Köprübaşı Mah.0 Ada201Parsel No’lu İle Kayıtlı Toplam 11.000,00M2 Yüzölçümüne Sahip Taşınmazın 26,52M2’lik Mülkiyet Ve 1.646,26 M2’lik İrtifak hakkı tesisi, taşınmaz malikleri Gülperi Güngör

2024/518 Esas Denizli İli, Sarayköyİlçesi, Tosunlar Mah.0 Ada561 Parsel No’lu İle Kayıtlı Toplam 1.635,00M2 Yüzölçümüne Sahip Taşınmazın 21,9M2’lik Mülkiyet Ve 124,36M2’lik İrtifak hakkı tesisi, taşınmaz maliki Ulviye Dinçsoy.

2024/519 Esas Denizli İli, Sarayköyİlçesi, Tosunlar Mah.0 Ada1552 Parsel No’lu İle Kayıtlı Toplam 8.172,00 M2 Yüzölçümüne Sahip Taşınmazın 0 M2’lik Mülkiyet Ve 210,3 M2’lik İrtifak hakkı tesisi, taşınmaz maliki Haci Kurt

2024/520 Esas Denizli İli, Sarayköyİlçesi, Sazak Mah.131 Ada3Parsel No’lu İle Kayıtlı Toplam 4.915,06M2 Yüzölçümüne Sahip Taşınmazın 13,98M2’lik Mülkiyet Ve 1.027,21M2’lik İrtifak hakkı tesisi, taşınmaz maliki Hasan Er

2024/524 Esas Denizli İli, Sarayköyİlçesi, Köprübaşı Mah,0 Ada207Parsel No’lu İle Kayıtlı Toplam 5.000,00M2 Yüzölçümüne Sahip Taşınmazın 0,00M2’lik Mülkiyet Ve 72,94 M2’lik İrtifak hakkı tesisi, taşınmaz maliki Atilla Tanrıkulu

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN BULUNDUĞU YER: DENİZLİ İLİ, SARAYKÖY İLÇESİ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için yukarıda esası belirtili dosyaları iledava açıldığı,

2942 Sayılı kanununla değişik 4650/10 Sayılı kanun uyarınca kamulaştırılan taşınmazlara ilişkin taşınmaz maliklerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarının belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın davacı adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Sarayköy Şubesine yatırılacağı,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.22/10/2024