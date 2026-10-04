İSTANBUL DEFTERDARLIĞI SARIGAZİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

1- Satışı yapılacak gayrimenkul: Alemdağ Mah. 120. Sk. Astera Evleri No:4 İç Kapı No:1 (ID:109921225) Çekmeköy/İstanbul adresindeki gayrimenkulün 1/1 hissesi

2- Gayrimenkulün durumu ve hususi vasıfları: Çekmeköy Tapu Müdürlüğü 412 Ada, 1 parsel üzerinde, 1/1 hisse paylı taşınmaz daire niteliğindedir. Gayrimenkul değerleme raporu ile bölgenin ana ulaşım arterlerinden Şile otoyolu ile Saray caddesi 2 km kuzey istikametinde ilerledikden sonra sol kol üzerinde konumlu taşınmazın bulunduğu siteye ulaşılır. Bölge konut ve ticaret fonksiyonlu gelişmiş, çevrede çeşitli yaşlarda 5 - 7 katlı konutlar bulunmaktadır. Semtte altyapı çalışmaları tamamlanmış, kamu hizmetlerinden istifade edilmektedir. Özel veya toplu taşıma ile ulaşımı kolaydır. Bölgede okullar, camiler, alışveriş merkezleri ve parklar bulunmaktadır

3- Gayrimenkulün artırmaya esas olan biçilmiş rayiç değeri: 10.000.000,00-TL (OnmilyonTürklirası) (%1 KDV hariç)

4- Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulün rayiç değeri üzerinden %7,5 nispetinde 750.000,00-TL (YediyüzellibinTürklirası) teminat yatırması gerekmektedir. Teminat olarak; para, banka teminat mektubu, sigorta şirketlerince verilen kefalet senedi, Hazine Tahvil ve Bonoları, hükümetçe belli edilecek milli esham ve tahviller "bu esham ve tahviller teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanı ile değerlendirilerek" kabul edilecektir.

5- Hangi masrafların alıcıya ait olduğu ; İhale Bedeli, Tellaliye Bedeli, Tapu Harcı, Satıştan doğan Katma Değer Vergisi (% 1), Damga Vergisi (Binde 5.69) ve diğer masraflar alıcıya aittir.

6- Gayrimenkul artırma sonunda (Fiziki ortamda yapılan satışlarda üç defa bağırıldıktan sonra) en çok arttırana ihale olunur. Şu kadar ki arttırma bedeli gayrimenkul için biçilmiş olan değerin % 75'i olan 7.500.000,00-TL(YedimilyonbeşyüzbinTürklirası) bulması lazımdır. Bundan başka amme alacağının rüçhanı olan alacakları geçmesi ve yapılmış, yapılacak masrafı da karşılaması icap eder.

7- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ihale bedelinin derhal veya mühlet verilerse, verilen mühlet içinde ödemekle mükelleftir. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün müddetle artırmaya çıkarılır. Bu artırmada alakalılara herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla iktifa olunur. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci defa kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan sorumlu olup, ihale farkı ve geçen günler için tecil faizi oranında hesaplanan faiz ve ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra, bakiye teminat tutarı irat kaydedilir. Ancak teminat yeterli olmaması halinde bakiye tutar 6183 Sayılı Amma Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre tahsil dairesince tahsil olunur.

8- Gayrimenkulün birinci artırması 05/11/2026 Perşembe günü saat 11.00'de açık artırma suretiyle İstanbul Defterdarlığı/Gelir Kanunları Tahsilat Grup Müdürlüğü/Satış Komisyonu Başkanlığı'nca, Akşemsettin Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:56 Fatih/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

9- İlgilenenler gayrimenkul ile ilgili satış şartnamesini Sarıgazi Vergi Dairesi Müdürlüğü' nden alabileceklerdir.

10- Gayrimenkul teminatı para olarak verilecekse, satış saatinden bir saat evvel 13:00'a kadar alacaklı vergi dairesi veznesine (Alacaklı Sarıgazi Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün Ziraat Bankası Ümraniye Şubesi TR48 0001 0007 1702 2368 8250 01 numaralı emanet hesabına) yatırılacak, diğer teminat araçlarını verecekler ise satış tarihinin bir gün öncesi saat 16.00'a kadar Sarıgazi Vergi Dairesi'ne teslim ederek, karşılığında alınacak Emanet Makbuzu (Emanet Mektubu) satış saatinden bir saat öncesine kadar İstanbul Defterdarlığı/Gelir Kanunları Tahsilat Grup Müdürlüğü/Satış Komisyonu Başkanlığı'na ibraz edilecektir.

11- Gayrimenkulün ihale edilmesi halinde, alınan teminat ihale bedelinden mahsup edilecek olup, malın alınmasından vazgeçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda 6183 sayılı kanun kapsamında doğacak yükümlülüklere karşılık teminattan mahsup edilecek, mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar olması halinde ise; bu tutarın doğrudan bütçeye irat kaydedilecektir.

12- Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75'ini 7.500.000,00-TL(YedimilyonbeşyüzbinTürklirası) bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırımın 7 gün daha uzatılarak, 7 gün sonra aynı mahalde 12/11/2026 Perşembe günü saat 11.00'de tekrar artırmaya çıkartılacaktır.

13- İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir.

Yukarıda yazılı olan hususların dışında başkaca bilgi almak isteyenler 02166132087 - 02166132088 telefon numarasından İstanbul Defterdarlığı Sarıgazi Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra - Satış Servisi'ne müracaat edebilirler.