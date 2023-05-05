SARIKAMIŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 05 Mayıs 2023

ESAS NO: 2016/609 Esas

KARAR NO: 2019/354

Davacı SARIKAMIŞ MALİYE HAZİNESİ aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Devletin Hüküm Ve Tasarrufu Altındaki Yer İddiasına Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1- Davanın REDDİNE,

2- Davacı kurum harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

3- Yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, kullanılmayan gider avansının dosya kesinleştikten sonra davacıya iadesine,

4- Karar kesinleştikten sonra dava konusu taşınmaz üzerindeki ihtiyati tedbir şerhinin kaldırılması için Tapu Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına,

5- Davalı Muhsin Altuntaş kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan AAÜT gereğince 2.725,00-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı Muhsin Altuntaş'a verilmesine,

Dair davacı ve davalı Muhsin Altuntaş vekilinin yüzüne karşı, diğer davalıların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Erzurum Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 17/09/2019

Tebliğ yerine geçmek üzere davalı Hasan oğlu Süleyman ALTUNTAŞ'a ilanen tebliğ olunur. 13/04/2023