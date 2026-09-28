SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR D. BŞK.

TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden;

Üniversitemiz hizmet binalarında bulunan aşağıdaki listede adı geçen;

Üniversitemiz Olimpik Yüzme Havuzu Tesisi,

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif (Artırma) usulü ile 3 (Üç) yıllığına, kiraya verilecektir.

Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı hizmet binasında bulunan kantin,

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu hizmet binasında bulunan Fotokopi Çekim Yerleri,

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif (Artırma) usulü ile 2 (iki) yıllığına, kiraya verilecektir.

İhale aşağıda belirtilen gün ve saatte Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.

İhaleye ait şartname her gün mesai saatleri içinde Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kiralama Biriminde görülebilir. İhaleye katılacakların İhale Şartnamesi ve eklerini 1.000,00 TL. bedel ile Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Veznesine ya da Ziraat Bankası Konya Şubesi’ndeki IBAN TR52 0001 0001 6836 9947 4052 29 numaralı hesabına yatırarak alması zorunludur.

İstekliler ihaleye katılmak için aşağıdaki listede belirtilen ihale günü ve saatinde Selçuk Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığında toplantı salonunda hazır bulunacaklardır.

İhaleye katılabilmek için ilgili şahısların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olup, engel hali bulunmamak,

İsteklilerde aranılan belgeler;

İhalelere Katılacak Olan Tüm İsteklilerde aranılan belgeler:

Ek-1 Kanuni İkametgah Belgesi,

Ek-2 İhale dokümanının satın alındığına dair belge(2 nüsha), ( Dekont, makbuz ve/veya idare tarafından verilen tutanak ile belgelendirilecektir.

Ek-3 İstekli tarafından her sayfası imzalanmış idarece hazırlanan şartname ve ekleri(1.Tebligat için Adres Bilgi Formu 2.Yer Görme Beyanı 3. Dizi Pusulası )

Ek-4 Yıllık muhammen bedelin %30’u oranında Geçici teminat, nakit yatırılması durumunda Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Veznesine ya da Ziraat Bankası Konya Şubesi’ndeki IBAN TR52 0001 0001 6836 9947 4052 29 numaralı hesabına yatırıldığına dair alındı belgesi veya aynı tutardaki 30 gün süreli banka teminat mektubu.

Ek-5 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

-Tüzel kişi olması halinde; Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi

Ek-6 İhaleye katılacak Tüzel Kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak kişinin yetkilendirildiğine dair yetki belgesi, (Tek Yetkili olması durumunda da bu belge istenmektedir);

Ek-7 İstekli adına bu işe ait vekâleten ihaleye katılma durumunda, istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin gerçek kişi olması durumunda imza beyannamesi veya Tüzel kişi olması durumunda ise Noter tasdikli İmza Sirküleri (Faksla gönderilen vekâletnameler kabul edilmez.)

Ek-8 Sabıka kaydı olmadığına dair belge (son 6 ay içinde alınmış), İhaleye vekaleten katılım durumunda ayrıca vekalet verilen şahsa ait Sabıka kaydı olmadığına dair belge (son 6 ay içinde alınmış). Alınan bu belgelerde “Adli Sicil Kaydı ” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir. (Şartnamelerde belirtilen suçlara ait kaydının veya kayıtlarının bulunmaması gerekmektedir.)

Ek-9 İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklık beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortak girişim sözleşmesi,

Ek-10 Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan ihale durum belgesi getirilecektir. (Kayıtlı olunan Meslek ve Ticaret Odalarından alınabilir.)

Ek-11 İlk İhale ilan tarihinden sonra olmak üzere Vergi Dairesine Vergi borcunun bulunmadığına dair Vergi Dairesinden ya da Gelir İdaresinin internet sayfasından alınacak olan vadesi geçmiş borcunun olmadığına ilişkin belge,

Ek-12 İlk İhale ilan tarihinden sonra olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun bulunmadığına dair SGK’dan ya da SGK’nın internet sayfasından alınacak olan ihale konusu iş için alınmış vadesi geçmiş borcunun olmadığına ilişkin belge.

Olimpik Yüzme Havuzu Tesisi kiralama ihalesine katılmak isteyen isteklilerden yukarıda belirtilen belgelere ek aşağıda belirtilen belgeler;

Ek-13 Son 5 (Beş) yıl içerisinde en az 3 (Üç) yıl kendi nam ve hesabına yarı olimpik yüzme havuzu işletme işi yapmış olduğunu gösterir İş Deneyim Belgesi ve İş deneyim belgesinin alındığı kuruma borcunun bulunmadığını gösteren ihale tarihi itibari ile düzenlenmiş borcu yoktur yazısı. (Kiralama işine ait düzenlenen Sözleşmeler bu kapsamda İş Deneyim Belgesi olarak kabul

edilmeyecektir.)

Kantin yeri kiralama ihalelerine katılmak isteyen isteklilerden yukarıda belirtilen belgelere ek aşağıda belirtilen belgeler;

Ek-13 Kantin, kafeterya, çay ocağı faaliyetlerine uygun, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Faaliyet belgesi; -Kantincilik alanında alınmış; Ustalık Belgesi veya İşyeri Açma Belgesi veya Kalfalık Belgesi veya Kurs Bitirme Belgesi veya Meslek Odası Faaliyet Belgesi (Meslek Odası Faaliyet Belgesinin Konusu; Kantinlerin Faaliyetleri / Yiyecek ağırlıklı hizmet veren kafeteryaların Faaliyetleri/ Pastanelerin ve Tatlıcıların Faaliyeti / Çay Ocakları Kafeler, Meyve Suyu Salonları ve Çay Bahçelerinde İçecek Sunum Faaliyeti/Oturacak Yeri Olan Fast-Food Satış Yerlerinden (Hamburger, Sandviç, Tost vb.) Tarafından Sağlanan Yemek Hazırlama ve Sunum Faaliyetlerinden herhangi biri olan faaliyet belgesi).)

Ek-14 Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alınacak olan son 5 (Beş) yıl içerisinde en az 2 (iki) yıl kendi nam ve hesabına; fotokopi çekim yeri v.b tarzı işletme işi yapmış olduğunu gösterir İş Deneyim Belgesi ve İş deneyim belgesinin alındığı kuruma borcunun bulunmadığını gösteren ihale tarihi itibari ile düzenlenmiş borcu yoktur yazısı. (Kiralama işine ait düzenlenen Sözleşmeler bu kapsamda İş Deneyim Belgesi olarak kabul edilmeyecektir.)

Fotokopi çekim yeri kiralama ihalelerine katılmak isteyen isteklilerden yukarıda belirtilen belgelere ek aşağıda belirtilen belgeler

Ek-13 Fotokopi çekim yeri faaliyetlerine uygun, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Faaliyet belgesi ;

Ek-14 Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alınacak olan son 5 (Beş) yıl içerisinde en az 2 (iki) yıl kendi nam ve hesabına; fotokopi çekim yeri v.b tarzı işletme işi yapmış olduğunu gösterir İş Deneyim Belgesi ve İş deneyim belgesinin alındığı kuruma borcunun bulunmadığını gösteren ihale tarihi itibari ile düzenlenmiş borcu yoktur yazısı. (Kiralama işine ait düzenlenen Sözleşmeler bu kapsamda İş Deneyim Belgesi olarak kabul edilmeyecektir.)

İstekliler istenen tüm evrakların asıllarını, noter tasdikli suretleri ya da aslı idarece görülerek onaylanmış suretini vereceklerdir.

İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Yüz Ölçümü (m²) Kiralanan Yerin Cinsi Yıllık Muhammen Bedel (TL) (KDV Hariç) Geçici Teminat %30 (TL) İhaleye Katılım Zarfının Son Teslim Tarih ve İhale Tarih ve Saati Olimpik Yüzme Havuzu Tesisi: -Seansı 250 kişi kapasiteli - l Adet sauna, - 1 Adet Buhar odası, - Fitness Salonu (388 m²) - Fitness Salonu (223,2 m²) - Kantin (16,5 m²) 3.000.470,33 TL. 900.141,10 TL. 09.10.2026-10:00 20 m² Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Kantin Yeri 120.250,00 TL. 36.078,00 TL. 09.10.2026-11:00 15,5 m² Sosyal Bilimler MYO Fotokopi Çekim Yeri 45.875,00 TL. 13.762,50 TL. 09.10.2026-14.00

* İhale teklif zarfları ihale tarih ve saatine kadar teslim edilecektir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular katılımcı veya vekili tarafından bizzat yapılacaktır. Başkanlığımız tarafından ihale zarfına konulacak olan dekont, belge, makbuz, EFT çıktısı, zarf v.b. gibi herhangi bir evrak nüshası veya malzeme Birimimiz tarafından temin edilmeyecektir.

*İhale ilanında belirtilmeyen hususlarda şartnamedeki hükümler geçerlidir.

* İstekliler hazırladıkları evrakları Satınalma Müdürlüğü Kiralama Birimine sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri zorunludur.

KİRALAMA İHALELERİNE AİT BİLGİLER;

Bu ihalelere ait bilgiler: “Adres: Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad. No:339 PK:42130 Selçuklu/KONYA” adresinden alınabilir. Telefon: 0 332 223 38 42