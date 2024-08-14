SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ DÖNER SERMAYE SAYMANLI

Yayınlanma: 14.08.2024 - 00:00

CERRAHİ ALET ALIMI

DEVLET HASTANESİ -SİLİVRİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

CERRAHİ ALET ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2024/1023127

1- İdarenin

a) Adı: DEVLET HASTANESİ -SİLİVRİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi: YENI MAHALLE NEDİM BEYAZGÜL SOKAK NO:4 34570 SİLİVRİ SİLİVRİ/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası: 2127272100 - 2127275949

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu mal alımın

a) Adı: CERRAHİ ALET ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı: 107 KALEM CERRAHİ ALET ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ CERRAHİ ALET DEPO

ç) Süresi/teslim tarihi: Yüklenici firma ihale edilen ve sözleşmeye bağlanan ürünleri sipariş verilen miktar üzerinden (peyderpey yada tek seferde) sipariş yazısının yükleniciye tebliğinden itibaren (posta ve e-mail) itibaren 45 (kırkbeş) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Ancak teslim süresi hiçbir şekilde 25.12.2024 tarihini geçmeyecektir.

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihi olarak kabul edilecek

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 23.08.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

Hizmet Yeterlilik Belgesi

Kapsam Dışı Beyanı

ÜTS-1/a

ÜTS-1/b

ÜTS-1/c

ÜTS-1/d

4.3.2. Tedarik edilecek malların katalogları, broşürleri, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Data Matrix Belgesi

Katalog

Menşei Beyan Belgesi

Sertlik Derecesini Gösterir Belge

Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi

4.3.3. Numune sunulması istenmektedir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.