Yayınlanma: 07.06.2024 - 00:01

T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/312 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER: Kütahya İli, Simav İlçesi, Gökçeler Köyü

MEVKİİ : Kancaboğazı Mevkii

PARSEL NO : 693 parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI: Fatma Tekeli - 23177334426

Gökçeler Küme Evleri 190/Simav Kütahya

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Kütahya İl Özel İdaresi

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/312 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.