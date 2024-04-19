Yayınlanma: 19.04.2024 - 00:01

T.C. SİNOP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/89 Esas

DAVACI : HAVVA ŞENTÜRK

DAVALI : SELAHATTİN ÖZKAN

DAVA : Elatmanın Önlenmesi

DURUŞMA TARİHİ: 10/07/2024

DURUŞMA SAATİ: 10.20

Davacı tarafından Sinop Merkez Ada Mah. Zeytinlik Yolu 25 pafta, 336 ada, 134 parselde tapu siciline kayıtıl 405 m2'lik arsanın maliki bulunduğunu, dava konusu taşınmaz üzerinde hak iddia ederek kullanımında bulunan davalılarn haksız müdahalelerinin önlenmesine ve taşınmazın boşaltılarak teslimine karar verilmesine ilişkin Elatmanın Önlenmesi davasında;

SELAHATTİN ÖZKAN'a mahkememizce duruşma günü ve saatini bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: Belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz bulunmadan duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıylayokluklarında hüküm verileceği ihtar ve tebliğ olunur.

Duruşmanın 10/07/2024günü saat 10.20'ebırakılmasına karar verilmiştir.

İş bu yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra yapılmış sayılacağı İLAN OLUNUR.