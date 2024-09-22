Yayınlanma: 22.09.2024 - 00:01

SORGUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Agahefendi Mahallesi 17 Ada 24 nolu parsel sayılı tarla vasfındaki taşınmazın üzerinde bulunan GES( Güneş Enerji Santrali 2100 kW) Projesi ve %12 Belediye payı ile taşınmaz tarlanın satışı 2886 sayılı D.İ.Kanunu’nun 45.Maddesine göre açık teklif usulü ile ihalesi yapılacaktır.

Satışa Konu taşınmaz

Adres Ada/Parsel No Alanı (m2) Cinsi Hisse oranı Muhammen Bedel (TL) %3 Geçici Teminat Tutarı Agahefendi Mahallesi 17 Ada 24 nolu parsel sayılı tarla vasfındaki taşınmazın üzerinde bulunan GES( Güneş Enerji Santrali 2100 kW) Projesi ve %12 Belediye payı ile taşınmaz tarlanın satışı 17/24 60.646,12 Tarla Tam 7.325.000,00 TL+KDV 219.750,00 TL

2.1. Satış ihalesine katılacak olanlar ihale dosyasını Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Biriminden; İhale için 1.000,00TL bedelle satın alabilirler ve ücretsiz görebilirler

2.2.İhaleye katılabilmek için dosya satın alınması zorunludur. Hazırlanan ihale dosyaları ihale saatine kadar Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edilecektir.

3.Satış ihalesi 01/10/2024 Salı günü saat 14:00’de Belediye Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

4. İhaleye iştirak etmek isteyeceklerden istenilecek belgeler

4.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri her ihale içinde idareye sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ihaleye katılım başvurusu (dilekçe).

1)Gerçek kişi olması halinde Nüfus müdürlüğünden alınacak adrese dayalı nüfus kaydı ve nüfus cüzdanı fotokopisi,

2)Tüzel kişi olması halinde;

a) Ticaret sicil gazetesi.

b) İmza beyannamesi veya imza sirküleri

b) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Belediyemiz veznesine ya da Halk Bankası Sorgun Şubesi Tr490001200978800007000043 nolu iban hesabımıza yatırılabilir.

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d)İdareye borcu olmadığına dair belge,

1) Sorgun Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.

5. 2886 sayılı D.İ.K. 29.Maddesine göre Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Mustafa Erkut EKİNCİ

Belediye Başkanı