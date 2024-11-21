SUR BELEDİYESİ ARSA SATIŞ İHALE İLANI

Yayınlanma: 21.11.2024 - 00:00

İLİ DİYARBAKIR İLÇESİ SUR MAHALLE YUKARIKILIÇTAŞI ADA / PARSEL 7002 / 15 PARSEL ALANI 10548,16 m² MUHAMMEN BEDEL 74.364.528,00 TL GEÇİCİ TEMİNAT (%3) 2.230.938,84 TL İHALE YERİ SUR BELEDİYESİ MECLİS SALONU İHALE TARİHİ 02.12.2024 İHALE SAATİ 10:00





1. Mülkiyeti Sur Belediyesi adına kayıtlı bulun Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Yukarıkılıçtaşı Mahallesi 7002 Ada 15 parsel nolu taşınmazların satışının yapılması.

2. İhale Sur Belediyesi Başkanlığınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesinin hükümleri çerçevesinde Kapalı Teklif usulü ile Sur Belediyesi Meclis Salonunda yapılacaktır.

3. İhaleye iştirak eden gerçek ve tüzel kişiler muhammen bedelin altında teklif vermeyeceklerdir. Muhammen bedelin altında teklif veren iştirakçiler teklifleri geçersiz sayılacaktır.

4. Muhammen bedel üzerinden %3 oranında Geçici Teminat alınır.

5. Söz konusu taşınmazların imar durumu; 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı olarak planlanmış olup, Emsal:0.50, TAKS:0.30 ve Yençok:9.50 metre olarak belirlenmiştir.

6. İhaleye katılabilme şartları;

6.1. Gerçek Kişiler

a- Nüfus cüzdan sureti

b- Kanuni İkametgah Belgesi

c- Temsil durumunda noter onaylı vekaletname

d- Noter onaylı imza beyannamesi

e- Sur Belediye Başkanlığı adına alınmış Geçici Teminat Mektubu ya da teminat alındı belgesi

f- İç zarf (teklif mektubu bırakılacak)

g- İşe ait şartname ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz

h- Sur Belediyesine borcu olmadığına dair yazı

ı- Vergi Borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı

i- SGK kurumuna borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı

j- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli Sicil Kaydı

6.2. Tüzel Kişiler

a- Ticaret ve Sanayi Odası ve ya oda kayıt belgesi (2024 yılında alınmış)

b- Ticaret sicil gazetesi aslı ve ya noter onaylı sureti

c- Tüzel kişiliği temsilen teklif verecek kişi/kişilerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi.

d- Ortak Girişim olması halinde noter onaylı “ortak girişim beyannamesi” ile her ortağa ait yukarıda belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir. Teklif mektubu ortak girişimi oluşturan ortaklarca müştereken imzalanarak, teminat ve banka referansı ortaklarca müştereken verilebileceği gibi ortaklardan birisi tarafından verilebilir.

e- Sur Belediye Başkanlığı adına alınmış Geçici Teminat Mektubu ya da teminat alındı belgesi

f- İç zarf(teklif mektubu bırakılacak)

g- İşe ait şartname ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz

h- Sur Belediyesine borcu olmadığına dair yazı

ı- Vergi Borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı

i- SGK kurumuna borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı

Bu belgelerden bir veya birden fazlası noksan olan İsteklilere ait teklifler açılmayarak elenecek ve ihale salonundan çıkartılacaklardır.

7. İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

8. Bu işe ait İhale Dokümanı Sur Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde ihale tarihine kadar, bedelsiz olarak görülebilir ve Sur Belediye Başkanlığı Gelirler Şefliği Veznesine yatırılacak 5.000,00 TL makbuz karşılığı ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilebilir.