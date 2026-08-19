T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2026/151 Esas

Dava konusu Adana ili, Sarıçam ilçesi, Müminli Mahallesi, 18144 Ada, 303 Parsel sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup,

Davacı ADANA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.

Duruşma günü: 01/10/2026 , saat:10:40