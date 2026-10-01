T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2024/493 Esas



Konu : Yahya Yıkıcı Hk.

İLAN

Davacı TEİAŞ GENEL MÜD. ile Davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Davalı Yahya Yıkıcı (TC Kimlik No:41068484814)'nın mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresine davetiye çıkartılmışsa da tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından, tebligata yarar adresi tespit edilememiş olup adına çıkartılacak davetiyenin ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.Bilirkişi raporunda özetle; Dava konusu Adana ili, Seyhan ilçesi, Akkapı Mahallesi, 14821 Ada, 1 Parselde kayıtlı sayılı taşınmazın toplam kamulaştırma bedeli 3.467.274,08 TL, acele kamulaştırma bedeli 827.275,94 TL olmak üzere fark bedeli 2.639.998,14 TL olarak tespit edilmiş olup,

"7201 sayılı tebligat kanununun 28, 29 ve 31 maddeleri gereğince ilanen tebliğin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağının ayrıca HMK'nın 127. Maddesi gereğince bilirkişi tebliğinden itibaren 2 hafta içinde bilirkişi raporuna itirazdilekçesinin verilmesi ihtar ve tebliğ olunur." tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Davalı Yahya Yıkıcı'nın duruşmasının bırakıldığı 15/12/2026 günü saat 10:05 da mahkemeye bizzat gelmesi veya kendisini temsilen bir vekil göndermesi aksi halde hakkındaki davanın gıyabında görüleceğinin bilinmesi tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.