T.C. ADANA 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ADANA 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2025/347 Esas

KARAR NO : 2026/137

İLANEN TEBLİGAT

DAVACI : K.H.

SANIK : LÜTFÜ KURT, HALİT ve HAZAL oğlu, 19/10/1987 VAN doğumlu. Yenidoğan Mah. Halit Cevahir Sok No:1 İzmit/KOCAELİ adresinde oturur. TC Kimlik No : 30910794058

SANIK : OZAN FELİTOĞLU, ŞEMSETTİN ve ASİYE oğlu, 01/05/1994 BEYTÜŞŞEBAP doğumlu. Akköprü Mah. Değirmen Yolu Sok. No.26/1 Tuşba/VAN adresinde oturur. TC Kimlik No:34598343188

SUÇ : Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ : 08/09/2023

ASIL KARAR TARİHİ : 02/04/2026

KARAR TARİHİ : 02/04/2026

HÜKÜM ÖZETİ

Mahkememizin 202/04/2026 TARİHLİ VE 2025/347 esas-2026/137 sayılı kararıyla sanıklarLütfü KURT ve Ozan FELİTOĞLU'nun üzerine atılı bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan ayrı ayrı 3 yıl 4'er ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmiş olup,

7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun ilgili maddelerince gerekçeli kararın sanıklar Lütfü KURT ve Ozan FELİTOĞLU'na tebliğ edilemediği, adres kayıt sisteminde adreslerinin olmadığı, yapılan araştırmalara rağmen sanıkların ikametgahları, meskenleri veya iş yerlerinin de tespit edilemediği, bu haliyle sanıkların adreslerinin meçhul olduğu anlaşıldığından,

SanıklarLütfü KURT ve Ozan FELİTOĞLU'na;

1-7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağına karar verilmiş olup,

Kararın ilanen tebliğinden itibaren 7 gün içinde yazılı veya sözlü talebini mahkememiz yargı çevresi dışında ise mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi olmadığı takdirde Asliye Ceza Mahkemesine vereceği dilekçe, mahkememiz yargı sınırları içerisinde ise mahkememize vereceği dilekçe veya Zabıt katibine/Cezaevi Katibine bulunulacak beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yoluna gidilebileceğine, süresi içinde istinaf yoluna müracaat edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 08/07/2026